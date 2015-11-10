新闻稿：中国国家统计局解读2015年10月CPI和PPI数据

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(以下为“中国国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读2015年10月份CPI、PPI数据”新闻稿全文)
国家统计局今天发布的2015年10月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.3%，同比上涨1.3%；PPI环比下降0.4%，同比下降5.9%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。
一、居民消费价格环比下降，同比涨幅有所回落
从环比看，10月份食品价格环比下降1.0%，非食品价格环比上涨0.1%。食品价格下降主要是受鲜活食品价格下降较多的影响。食品中，蛋和猪肉市场供应相对充足，价格环比分别下降6.9%和1.9%；10月份全国平均气温较常年同期偏高，有利于鲜菜鲜果的生产，鲜菜和鲜果价格环比分别下降5.6%和0.5%。上述四项合计影响CPI环比下降0.32个百分点，超过了CPI环比总降幅。非食品中，冬装上市，衣着价格环比上涨0.6%；受国内成品油调价影响，汽、柴油价格环比分别上涨0.8%和1.0%。
从同比看，10月份CPI同比涨幅比上月回落0.3个百分点。主要原因一是部分分类同比涨幅回落，10月份猪肉和鲜菜价格同比分别上涨15.8%和4.7%，涨幅分别比上月回落1.6和5.7个百分点；二是部分分类同比降幅扩大，蛋和羊肉价格同比分别下降13.8%和7.0%，降幅分别比上月扩大3.6和0.6个百分点。部分服务价格同比涨幅依然较高，挂号诊疗费和家庭服务价格同比涨幅分别为14.4%和7.2%。
二、工业生产者出厂价格环比、同比降幅均与上月相同
10月份，工业生产者出厂价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。从主要工业行业出厂价格环比变动情况看，石油和天然气开采、化学原料和化学制品制造、黑色金属冶炼和压延加工价格分别下降2.7%、0.7%和1.8%，环比降幅比上月分别缩小4.6、0.4和0.1个百分点；石油加工价格由上月的环比下降2.2%转为本月的环比上涨0.2%；有色金属冶炼和压延加工、农副食品加工价格环比分别下降1.0%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。
10月份，工业生产者出厂价格同比下降5.9%，降幅与上月相同。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造出厂价格同比分别下降39.9%、22.5%、19.1%和8.3%，合计影响当月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.4个百分点，占总降幅的58%左右。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站 www.stats.gov.cn/
(整理 乔艳红; 审校 黄凯)
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