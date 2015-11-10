新闻稿：中国国家统计局解读2015年10月CPI和PPI数据

(以下为“中国国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读2015年10月份CPI、PPI数据”新闻稿全文)

国家统计局今天发布的2015年10月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.3%，同比上涨1.3%；PPI环比下降0.4%，同比下降5.9%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。

一、居民消费价格环比下降，同比涨幅有所回落

从环比看，10月份食品价格环比下降1.0%，非食品价格环比上涨0.1%。食品价格下降主要是受鲜活食品价格下降较多的影响。食品中，蛋和猪肉市场供应相对充足，价格环比分别下降6.9%和1.9%；10月份全国平均气温较常年同期偏高，有利于鲜菜鲜果的生产，鲜菜和鲜果价格环比分别下降5.6%和0.5%。上述四项合计影响CPI环比下降0.32个百分点，超过了CPI环比总降幅。非食品中，冬装上市，衣着价格环比上涨0.6%；受国内成品油调价影响，汽、柴油价格环比分别上涨0.8%和1.0%。

从同比看，10月份CPI同比涨幅比上月回落0.3个百分点。主要原因一是部分分类同比涨幅回落，10月份猪肉和鲜菜价格同比分别上涨15.8%和4.7%，涨幅分别比上月回落1.6和5.7个百分点；二是部分分类同比降幅扩大，蛋和羊肉价格同比分别下降13.8%和7.0%，降幅分别比上月扩大3.6和0.6个百分点。部分服务价格同比涨幅依然较高，挂号诊疗费和家庭服务价格同比涨幅分别为14.4%和7.2%。

二、工业生产者出厂价格环比、同比降幅均与上月相同

10月份，工业生产者出厂价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。从主要工业行业出厂价格环比变动情况看，石油和天然气开采、化学原料和化学制品制造、黑色金属冶炼和压延加工价格分别下降2.7%、0.7%和1.8%，环比降幅比上月分别缩小4.6、0.4和0.1个百分点；石油加工价格由上月的环比下降2.2%转为本月的环比上涨0.2%；有色金属冶炼和压延加工、农副食品加工价格环比分别下降1.0%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。

10月份，工业生产者出厂价格同比下降5.9%，降幅与上月相同。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造出厂价格同比分别下降39.9%、22.5%、19.1%和8.3%，合计影响当月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.4个百分点，占总降幅的58%左右。（完）

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