《信报》：南韩闺蜜干政 杀伤力不下于刺客

（10月31日社评）

南韩总统朴槿惠任期只余一年，青瓦台本来已步入一般所谓的「跛脚鸭政府」状态，如今再爆出「闺蜜干政」丑闻，朴槿惠说不定会进一步沦为「植物人总统」，就算躲得过群情汹涌众怒难犯的下台危机，未来一年亦肯定毫无作为。由此引申，朝鲜半岛以至东亚局势在北韩核威胁的阴霾之下，将会更加波谲云诡。

「闺蜜干政」之祸端来自与朴槿惠情同姊妹的崔顺实，两人四十年的深厚情谊让她竟然能够涉猎大量国家机密，没有任何公职却甚至涉嫌幕后操纵施政。上星期，电视台记者在垃圾堆检获崔顺实遗弃的电脑，还原硬碟资料，发现包括四十四份总统演讲稿在内的二百多份文件、各种公开活动演讲稿、国务会议发言稿、大选拉票演讲稿、大选候选人电视辩论发言稿等等，演讲稿上有崔顺实标记的修改痕迹，跟朴槿惠最终的演讲全部一致。换言之，朴槿惠不但事前将初稿让闺蜜过目，并且言听计从，事件随即引发爆炸性回响。

记者之所以刻意追查崔顺实，原因是再早之前，南韩顶级名校梨花女子大学在申请报读截止日期后破格录取一名「骑马特长生」，后来揭发涉嫌利用特权走后门的女学生之母，正是朴槿惠的金兰姊妹崔顺实，其父则为郑润会，曾是朴槿惠出任总统前的办公室秘书长。梨花女子大学出现怒不可遏的示威潮，迫使校长崔京姬宣布辞职。

朴槿惠与崔顺实非比寻常的关系，又要追溯至朴正熙时代。前总统朴正熙是朴槿惠的父亲，一九七四年遇到枪手狙击，朴正熙虽然逃过一劫（他被杀是一九七九年的事），但其夫人陆英修中弹身亡。当时有一位入过佛门又做过牧师最终自创「永生教」的教主崔太敏，写信给正受丧母之痛的朴槿惠，声称陆英修向他报梦，要求他照顾年少无知的女儿，朴槿惠深信不疑，从此奉崔太敏为人生导师，同时认识了教主的女儿崔顺实，即是四十年来的闺中知己。由于崔氏父女在朴槿惠身边团团转，胞弟胞妹朴志晚及朴槿令曾于九十年代向时任总统卢泰愚陈情，希望协助斩断他们的关系，直言骗子迷惑姊姊，但朴槿惠坚决不从，朴志晚慨叹：「真有比血还浓的水。」

教主父女对于一位总统产生如此匪夷所思的影响力，难免令人联想到二十世纪初的帝俄时代「魔僧」拉斯普京（Rasputin），当时的沙皇尼古拉二世宠信这位自称未卜先知的神秘主义者，导致国政被干预，不少官员任命或罢免必须先过他一关。

朴槿惠为了平息民愤，下令辞退总统府十名高级秘书，部分人士怀疑协助崔顺实干政。然而，南韩《每日经济》报导，涉嫌干政的不止崔顺实一人，还有其他七名女性，她们组成一个称为「八神女」的秘密团体，利用接近总统的特殊地位在社会各界产生巨大影响力。

朴槿惠目前的民望已跌至任内最低的百分之十四，面对强烈的下台呼声，道歉无补于事，惟有顺从检察机关展开调查。如无意外，南韩未来一年将会陷入俨如权力真空的政治暧昧期，朴槿惠下台固然是乱象纷呈，即使勉强把任期做完，局势也必然是疲不能兴。接下来令人忧心忡忡的自然是朝鲜半岛的核子危机，金正恩领导之下的平壤会不会乘虚而入，制造更多石破天惊的麻烦？中国对于北韩的影响力已经大不如前，假如南韩真的出现一位「植物人总统」，而平壤决定「趁你病攞你命」，届时整个东亚地缘政治一定险恶万分。

崔顺实昨日由伦敦返抵首尔，说会配合检察部门的调查。无论调查结果怎样，世人也许从没想过，一位没有公职的闺蜜竟然是国运吉凶的关键人物，杀伤力不下于行弑朴正熙的刺客。