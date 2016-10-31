《经济日报》：希拉莉能否胜选 关键在投票率

（10月31日社评）

美国总统大选还有不到10天之际，希拉莉的电邮丑闻又有新进展，令选情增添阴霾。希拉莉虽仍领跑，但这届总统选其实是烂苹果与烂橙之争，最终谁胜很可能系于投票率。

今届美国总统选举可谓峰回路转，连续三场电视辩论令民主党参选人希拉莉民望又一度领先共和党候选人特朗普逾10个百分点后，美国人似乎又忘了特朗普的种种缺点，最新民调显示希拉莉的支持度仅47%，特朗普则反弹上45%，只落后两个百分点。

令希拉莉更不安的是，上周五爆出联邦调查局正调查新一批涉及她不当使用电邮帐户的消息，美股周五遂由升逆转为微跌。此因美股近期已当亲华尔街的希拉莉胜出而偷步升，故闻坏消息即调整。

无疑，希拉莉在全国民调仍领先，更重要的是，按美国选举人票制度，各州支持度才真正反映胜算，而由于希拉莉在州份民调及提前投票中，于佛罗里达及内华达等关键州份领先，其胜算比全国民调反映的更高。

惟希拉莉的选情可能远为吃紧。一方面，特朗普的支持者较为死忠，即使他不断有负面新闻，仍然相信特朗普，其民意支持度虽反覆但仍达4成以上，且即使如福音派基督徒看来与特朗普形象南辕北辙，仍支持特朗普，他们坚持走出来投票的可能性不低。

但另一方面，希拉莉的支持者则较可能弃投。在希拉莉与特朗普之间，美国人宁选希拉莉的虽较多，但其实只是烂苹果与烂橙之间的无奈抉择。民调显示，其实有多达55%美国人不喜欢、不信任希拉莉。关于电邮门事件，甚至民主党人本身，亦有三分之一不满联邦调查局之前终止调查的决定，反映希拉莉不得民心。

更值注意的是，美国正弥漫浓厚的反精英、反建制、讨厌华尔街情绪，希拉莉则正被视为是精英、建制、华尔街利益的代表，现时电邮再爆，又或投票前夕再另有丑闻，若令本来含泪投票支持希拉莉的人打退堂鼓，希拉莉便有滑铁卢的风险。

希拉莉阵营显然对此亦有所忧虑，故近日力推选民投票，如总统夫人米歇尔为希拉莉站台，便力陈特朗普所打策略是令选举变得肮脏丑陋，选民因不想卷入而不出来投票，米歇尔呼吁选民不要沮丧，要出来投票。

在没有更好、只有更差的选择中，投票率恐成胜负关键。