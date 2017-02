（新闻稿）汤森路透2012年“全球百强创新机构”榜单出炉

上榜机构市值加权业绩增速领先标普 500 指数所覆盖公司三个百分点,增加近 125,000 个就业岗位。

宾夕法尼亚州费城,2012 年 12 月 4 日--全球领先的智能信息服务提供商汤森路透集团的知识产权与科技事业部日前宣布,根据系列与专利相关的指标,已确定汤森路透 2012 年全球百强创新机构名单,全球 100 家极具创新精神的机构获此殊荣。完整报告可从 www.top100innovators.com 获取。

这些机构在财务分析方面展示了优势,其中,他们的市值加权平均收入增速(百分之十五)领先标普 500 指数所覆盖的公司(百分之十二)三个百分点。 此外,今年上榜的机构在去年聘用人数的基础上,又增加了 124,214 个工作岗位。

“创新是经济繁荣和技术进步的基础,” 汤森路透知识产权解决方案董事总经理 David Brown 表示, “我们对全球百强创新机构的评选方法,不但证明了可以通过分析专利数据洞察业务发展的实质,同时也印证了专注于创新的公司推动增长和经济成就的事实。”

汤森路透 2012 年全球百强创新机构(排名不分先後,按英文字母排序)依次为:

3M公司 (3M Company)

超微半导体公司 (Advanced Micro Devices)

阿尔卡特朗讯 (Alcatel-Lucent)

Altera公司 (Altera)

亚德诺半导体 (Analog Devices)

苹果公司 (Apple)

法国阿科玛集团 (Arkema)

美国电报电话公司 (AT&T)

Avaya公司 (Avaya)

波音公司 (Boeing)

兄弟工业 (Brother Industries)

佳能 (Canon)

雪佛龙 (Chevron)

法国国家科学研究中心 (CNRS)

CEA公司 (Commissariat à l’Energie Atomique)

康宁公司 (Corning)

德尔福 (Delphi)

电装株式会社 (Denso Corporation)

陶氏化学 (Dow Chemical Company)

杜邦 (DuPont)

伊顿公司 (Eaton Corporation)

美国易安信公司 (EMC Corporation)

爱默生 (Emerson)

爱立信 (Ericsson)

欧洲航空防务航天公司 (European Aeronautic Defence and Space Company)

埃克森美孚 (Exxon Mobil)

日本FANUC株式会社 (FANUC)

福特 (Ford)

富士胶片 (FUJIFILM)

富士通 (Fujitsu)

通用电气 (General Electric)

固特异轮胎 (Goodyear Tire & Rubber)

谷歌 (Google)

惠普 (Hewlett-Packard)

日立 (Hitachi)

本田汽车公司 (Honda Motor Company)

霍尼韦尔国际 (Honeywell International)

国际商业机器公司 (IBM)

IFP Energies Nouvelles (IFP Energies Nouvelles)

英特尔公司 (Intel)

加特可 (Jatco)

约翰迪尔公司 (John Deere)

韩国科学技术院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology)

韩国电子部品研究院 (Korea Electronics Technology Institute)

韩国化学研究所 (Korea Research Institute of Chemical Technology)

LG 电子 (LG Electronics)

洛克希德马丁公司 (Lockheed Martin)

欧莱雅 (L'Oréal)

LSI 公司 (LSI Corporation)

LS产电 (LSIS)

美满电子 (Marvell)

米其林轮胎 (Michelin)

美光科技有限公司(Micron)

微软 (Microsoft)

三菱电机 (Mitsubishi Electric)

三菱重工 (Mitsubishi Heavy Industries)

孟山都 (Monsanto)

摩托罗拉 (Motorola)

日本电气公司 (NEC)

耐克 (Nike)

新日铁住金 (Nippon Steel & Sumitomo Metal)

日东电工 (Nitto Denko)

日本电信电话株式会社 (NTT)

奥林巴斯 (Olympus)

松下 (Panasonic)

浦项工科大学 (Pohang University of Science and Technology)

宝洁公司 (Procter & Gamble)

高通公司 (Qualcomm)

雷神公司 (Raytheon)

雷诺公司 (Renault)

理光公司 (Ricoh)

罗氏 (Roche)

罗克韦尔自动化 (Rockwell Automation)

圣戈班 (Saint-Gobain)

三星电子 (Samsung Electronics)

闪迪公司 (SanDisk)

山特维克 (Sandvik)

斯堪尼亚 (Scania)

希捷 (Seagate)

精工爱普生 (Seiko Epson)

夏普 (Sharp)

信越化学 (Shin-Etsu Chemical)

西门子 (Siemens)

法国斯奈克玛(Snecma)

苏威 (Solvay)

索尼 (Sony)

意法半导体 (STMicroelectronics)

赛门铁克 (Symantec)

东京电气化学工业株式会社 (TDK)

泰科电子 (TE Connectivity)

德州仪器 (Texas Instruments)

泰雷兹集团 (Thales)

东芝 (Toshiba)

丰田汽车公司 (Toyota Motor Corporation)

美国陆军 (U.S. Department of the Army)

美国海军 (U.S. Department of the Navy)

联合技术公司 (United Technologies)

法雷奥 (Valeo)

施乐 (Xerox)

赛灵思 (Xilinx)

学术与政府机构

此次名单中第一次出现学术与政府机构。 2012 年上榜的两所大学均来自韩国: 浦项工科大学(Pohang University of Science and Technology)和韩国科学技术院(Korea Advanced Institute of Science and Technology)。

“韩国学术机构上榜说明政府在鼓励创新方面发挥着巨大作用,同时产业与学术界还有更长期的合作潜力,将新的理念转变为现实成果。”David Brown 先生表示。

而上榜的两个政府机构都来自美国:美国陆军和美国海军。 研究表明美国政府在各方面--尤其是在国家安全方面,一直大力投入以推动创新。

基於分子科学的VS基於技术工程

全球百强创新机构的评选标准侧重变革迅速、竞争异常激烈的产业,例如计算机硬件和半导体等,这两个技术产业分别增长了 18% 和 29%。这些产业的产品生命周期短,用户对技术进步的要求高。

“但并不是说其他产业就没有创新,”David Brown 先生说, “制药/化工产业的研发支出也位居世界前列,许多机构创新能力都非常高,但遵循不同的创新模式。”

全球分布

机构数量上来看,美国继续名列榜首,今年共 47 家机构上榜。 亚洲紧随其後, 32 家上榜机构中,日本 25 家,韩国 7 家。 与上一年相比,韩国的上榜数量增加 75%;新上榜机构包括两家学术机构和两家科研中心。 欧洲有 21 家机构入选,法国最多(13 家)。 与上年相比,美国和亚洲上榜机构的数量增加,欧洲减少。

行业细分

半导体和电子元件产业继续引领 2012 年榜单,共有 18 家公司入选,比 2011 年上升了 29%。 计算机硬件位居次席,共有 13 家公司上榜。 其他显着的变化包括汽车产业上榜数量增加 133%(从 2011 年的 3 家上升至 2012 年的 7 家),交通运输设备制造业增加 40%。

评价方法

汤森路透 2012 年全球百强创新机构的评选方法基於四个主要原则:整体专利数、专利授权成功率、专利组合的全球覆盖率以及基於专利引用的影响力。

该方法经过同行审议,利用汤森路透 Derwent World Patents Index® (DWPI)、Derwent Patents Citations Index™、Quadrilateral Patent Index™ 以及知识产权和情报合作平台 Thomson Innovation®来完成。 财务比较分析部分是利用汤森路透Advanced Analytics for Deal-Making平台完成的。

有关汤森路透全球百强创新机构计划的更多信息,请访问网站 www.top100innovators.com

