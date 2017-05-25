新闻稿：穆迪将香港评级从Aa1下调至Aa2 展望从负面调整为稳定

路透香港5月25日 - 国际评级机构穆迪周三晚间将香港的本币和外币发行人评级从Aa1下调至Aa2，并将展望从负面调整为稳定。

在此之前，穆迪将中国内地的评级从Aa3下调至A1，并将展望从负面调整为稳定。香港评级的下调反映了穆迪认为，中国内地的信用趋势将继续对香港的信用状况产生重大影响，原因是香港与内地的经济、金融和政治联系密切并日益紧密。

香港的本币高级无抵押债务评级从Aa1下调至Aa2。

相关评级行动方面，穆迪将香港两间伊斯兰债券发债主体--Hong Kong Sukuk 2014 Limited和Hong Kong Sukuk 2015 Limited发行的信托凭证的高级无抵押外币评级从Aa1下调至Aa2，该两家公司是香港特别行政区政府在香港设立的特殊目的公司。上述凭证相关的支付责任是香港政府的直接责任，而其评级可自动反映香港主权评级的变化。

香港的本币债券和存款评级上限仍为Aaa，外币债券评级上限仍为Aaa，外币存款评级上限已从Aa1降至Aa2。香港的短期外币债券和银行存款评级上限仍为Prime-1（P-1）。

**评级理据**

评级下调至Aa2的理据：

香港与内地的联系密切并日益紧密

香港与内地的经济和金融联系密切而广泛。如果同时考虑政治联系，则意味着中国内地信用状况的削弱（例如5月24日中国内地的评级下调至A1，评级展望为稳定所反映因素) 将最终影响香港的信用状况，并将反映在香港这个特别行政区的评级中。

直接影响方面，中国内地占香港货物出口的比例达到一半以上，访港旅客中四分之三来自内地，并且内地占服务出口的比例为40%。间接影响方面，香港是一个非常开放的经济体，出口（大部分属于转口）占GDP比重接近190%。由于中国内地在全球GDP和全球贸易中的份额不断上升，香港对全球贸易的极高开放度加强了香港与内地之间的实际经济联系。

香港与内地之间的金融联系性质广泛，涉及资产规模庞大。去年下半年，香港银行业对中国内地的风险敞口进一步增加。截至2016年底，内地相关的贷款总额同比上升3.5%，达到3.6万亿港元，而其他非银行的内地风险敞口也上升11.4%，达到1.2万亿港元。较高的资本和流动性缓冲以及强有力的监督虽然可缓解银行内地业务的相关风险，但却不能完全消除这些风险。尽管如此，目前香港银行业的资产质量较高，2016年12月，被划分为“次级”、“可疑”、“损失”的内地相关贷款占贷款总额的占比降至0.8%。

香港与内地的金融联系也通过新的金融市场基础设施而进一步深化，此类设施均有助于两地的更紧密沟通。其中“沪港股票市场交易互联互通机制试点”（沪港通）于2014年11月开通，“深港股票市场交易互联互通机制试点”（深港通）2016年12开通，“香港与内地债券市场互联互通合作”（债券通）将于2017年底前开通。虽然上述安排带来益处，包括可望增加流动性，但也会对内地和香港金融市场之间引入更多直接的风险蔓延渠道。

通过参与“一带一路”投资等多个项目，香港的经济和金融体系将与中国内地日益紧密相关。

香港与内地的政治联系已在《中华人民共和国香港特别行政区基本法》中列明。根据《基本法》规定，香港特别行政区行政长官必须同时向中央人民政府和香港特别行政区负责。

即使不考虑香港与内地当前紧密的经济和金融联系，香港作为中国特别行政区的地位也将意味着香港的信用状况与内地密切相关，两地的评级极为接近。

当前的制度特性给予了香港一定程度的政治和经济独立性，若同时考虑香港的内在信用实力，这将使得香港的评级高于中国内地。但内地与香港的评级与两地本身一样仍然是紧密相关的。事实上，两地的联系越紧密 （无论是通过增加政治影响力还是更紧密的经济依存性），两地的评级就会越接近。

展望未来，从更长远的角度来看，在“一国两制”政策中订下的“五十年不变”时期 (基本法第五条) 的后段，香港的体制实力和竞争力将日益受到2047年后适用的法律和体制安排的确定性所影响。在此期间，若香港与内地的主要体制特性 (包括公共政策的演变与执行) 日益趋同，将会导致香港和内地的信用状况趋同。

稳定展望的理据：

香港的财政和体制实力可支持香港评级的稳定展望。庞大的财政和外部缓冲以及长期有效的财政和经济政策提供了充足的灵活性，可保护经济和金融体系免受负面冲击。

特别要指出的是，2017年3月，香港的财政储备占GDP的比例升至38.3%，为GDP增长的潜在负面冲击提供了充足的缓冲。

此外，外汇储备占流通货币的7倍以上，可持续保持港元与美元挂钩的可信度和可行性，进而有助于香港的金融稳定性。

另外，香港的“全球治理指标”非常强劲，其中政府的效率在我们评级的政府中排名第三。我们认为，特区政府会对潜在的负面冲击保持警惕并主动应对，其经济和财政政策一直以来的有效性、透明度和灵活性可支持我们的看法。

中国内地评级的稳定展望也可支持香港评级的稳定展望，这与穆迪关于香港与内地联系的观点一致。

可能引起评级上调/下调的原因：

稳定展望说明香港评级风险基本平衡。

即使不考虑与内地的联系，香港的个体信用状况也已经可获得较高的评级。

由于香港评级受到制约的因素是与内地的联系，因此评级可能上调的唯一条件是内地的信用状况改善，或穆迪认为两地评级之间的联系消失，但这种情况的可能性不大。

与之相反，如果内地的信用状况继续削弱（中国内地评级的稳定展望意味着短期内的可能性不大），或穆迪认为内地与香港信用状况的联系增加，以及香港的独立性进一步下降，例如有迹象表明内地进一步介入香港的政治体制和政策制定过程，则香港的评级可能会被下调。

人均GDP（经PPP调整，美元）：58,233（2016年实际）（即人均收入）

实际GDP增长率（百分比变化）：1.9%（2016年实际）（即GDP增长率）

通货膨胀率（CPI，12月同比变化率）：1.2%（2016年实际）

一般政府财政收支/GDP：3.7%（2016年实际）（即财政收支）

经常帐户收支/GDP：4.5%（2016年实际）（即对外收支）

外债/GDP：414.8%（2016年实际）

经济发展程度：经济抗压能力极高

违约历史：1983年以来（债券或贷款）未发生违约事件

2017年5月22日，穆迪针对香港政府的评级召开评级委员会会议。会上讨论的要点如下：发行人的经济基本面 (包括经济实力) 尚未发生显着变化，体制实力/框架尚未发生显着变化，包括债务在内的财政实力并未发生实质性变化，对突发事件风险的敏感性并未发生实质性变化。（完）

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