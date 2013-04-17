IMF和G20将重点讨论央行刺激措施

* 日本央行刺激措施将成为经济会谈的重点之一

* G20将就财政目标展开热烈讨论

* 新兴市场担心资本流出的风险

路透墨西哥城/华盛顿4月17日 - 在本周华盛顿会议上，全球决策者将讨论前所未有的宽松货币政策的影响，以及央行最终将需要采取谨小慎微的方式逐渐停止向经济提供廉价资金。

日本央行加入其它主要央行的行列，推出积极的刺激性政策，造成货币战争剑拔弩张的紧张气氛。

20国集团(G20)将在世界银行和IMF会议间隙举行会议，为此进行相关准备的官员表示，日本的刺激措施将成为全球经济形势讨论的主要议题，尤其是措施对资产价格和助长投机买兴风险的影响。

“每个人都有兴趣看到日本经济强大起来，但是这些举措的影响和它们的可行性有待观察，”一位要求匿名的G20官员表示。

有官员表示，G20财长和央行官员有可能确认2月作出的避免货币竞贬的承诺。日本央行宣布宽松措施后，日圆兑欧元和美元触及数年低点。

“总的来说，大家认为日本政策动议关注的是让国内问题朝正确方向发展，”一位欧元区官员说道。“但届时会讨论措施对日本以外地区的影响，包括对外汇汇率的影响。”

G20还将就债务削减目标进行讨论，因为美国反对设立目标，而其他国家支持在更长时间内将公共债务与国内生产总值(GDP)之比降至90%下方的提议。

如果G20领导人未能在9月峰会上就延展协议取得一致，2010年多伦多会议达成的债务削减协议将于今年到期。参加周四和周五会议的代表们希望至少能为领导人拟定一个提案。

一些G20成员国担忧严格的目标可能让依然脆弱的经济复苏脱离正轨，而其他成员国忧虑宽松的财政政策恐埋下未来爆发危机的风险。

“目标在于保持可维系的债务水平，”一名德国官员说，“一些人相信可以通过整顿来实现，而其他人则认为应藉助经济成长。我们的观点是，通过有利于成长的财政整顿来实现。”

**最终退出刺激举措**

鉴于美国大幅削减支出以及欧洲债务危机持续，国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估。

尽管IMF认为发达国家目前维持货币刺激措施是适宜的，但同时敦促决策者开始考虑结束超宽松政策的影响。

全球主要央行不仅下调官方利率至1%或更低，还向各自银行体系和经济注入额外资金，新兴市场一直在力促IMF审视这些持续数年的刺激举措的影响。

美联储已将自身资产负债表扩大逾2兆(万亿)美元，目前还在每月购债850亿美元，而在日本央行推出1.4万亿美元刺激措施之前，欧洲央行也已向银行业发放逾3万亿欧元(3.94万亿美元)的长期贷款，英国央行也购买了3,750亿英镑(5,734.3亿美元)的债券。

“利率目前处于极低水准...我们可以预见存在风险，”俄罗斯财长西卢安诺夫说。俄罗斯目前是G20轮值主席国。

“如果上调利率，那么由此导致的债务成本增加将引发又一轮债务问题，因为主权债的偿债成本将加大。”

虽然主要经济体距离撤出购债计划或加息仍很遥远，但新兴经济体尤为关注市场对撤出时机的预期，因为这会影响长期市场利率。

根据国际金融协会(IIF)的计算，过去三年有3.3万亿美元外资净流入新兴市场，这推高了新兴市场货币，并促使部分新兴国家强制采取资本管制措施。但此趋势逆转或许会带来痛苦。

IMF警告道，投资者可能会在各央行开始撤回量化宽松政策的时候抛售债券，从而导致长期利率跳升，而这会打断外资流入新兴市场的势头，引发银行业亏损并加大信用风险。

官员们表示，将会讨论IMF改革的热点问题，但有关提高新兴市场在IMF话语权的协商实际上已经陷入停滞。(完)

(编译 白云/王兴亚/许娜; 审校 隋芬/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。