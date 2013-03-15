美联储量化宽松政策料将继续保持

路透华盛顿3月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员下周会议大部分时间料将讨论经济刺激计划的潜在风险，但主席伯南克已经暗示他认为无所作为的代价更大。

美联储料将维持每月购买850亿美元抵押贷款支持证券和公债的计划不变，以鼓励投资并支持经济复苏。

伯南克3月1日曾表示：“鉴于经济复苏速度温和，且经济闲置产能(economic slack)仍较高，若是为了遏制部分领域过度追逐风险的行为而降低宽松政策力度，本身就会给经济成长带来风险，最终会威胁到金融稳定。”

美联储将于下周三结束为期两天的政策会议，并于1800GMT公布政策声明，届时或将表示经济环境改善，并提高对经济增长的预估，降低失业率预估。

不过，美联储也可能重申将继续购买债券，直到就业前景明显改善的决心。路透周三公布的调查显示，美联储或将在今年结束之前继续购买债券，使第三轮量化宽松总规模达到1万亿(兆)美元。

美联储内部对这种前景存在反对声音。几名联储官员越来越多次提及量化宽松举措的潜在负面影响，包括金融动荡、资产泡沫或通胀的可能。

美联储2008年12月将隔夜利率下调至接近零的水准。而且已经买入逾2.5万亿(兆)美元债券，其资产负债表规模超过3万亿美元。

“我希望美联储开始逐渐减少购债，目标是在年底前结束购债，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟上周表示。

“我们一直在努力放松、放松再放松(政策)，”他说，“我觉得我们需要停下来，并且耐心点。”

**衡量经济的进展**

伯南克上个月对国会说，美联储正认真对待普洛瑟和其他官员的忧虑，决策者计划下周审查该项目的效果和成本，以及联储工作人员准备的最新分析。

伯南克周三1830GMT将举行记者会，届时他要确保美联储鹰派官员表达出的担忧，不会导致投资者受到惊吓从而相信美联储会很快结束购债。

“我感觉美联储试图衡量该项目成本的努力不是很大，”彼得森国际经济研究所的Joseph Gagnon表示。他之前曾担任美联储经济学家。

目前，美国股市认为经济表现不错：情况正在改善，但还不足以促使美联储削弱对经济的支持。这种乐观情绪提振道琼工业指数.DJI周四连续第10个交易日上涨，创1996年底以来最长连涨时间。道指收盘再创新高，而标准普尔500指数.SPX距离2007年所及的历史高位只差不到2点。

美国经济上个月新增23.6万个就业岗位，是个令人意外的正面因素。不过美联储官员都很清楚，还需要新增300万个左右就业岗位，就业才能回到衰退前的水准--这还不算人口增长。

美联储已经誓言称，只要预计通胀率不会超过2.5%，就维持短期利率在接近零的水准，直至失业率降至6.5%。

接受路透访查的大多数分析师认为，至少在2015年下半年之前，失业率不会降至上述水准。调查还显示，分析师预计结束资产购买和首次升息之间的距离会很长，可能超过一年。

“美联储官员会希望令市场人士确信其不会很快收紧政策，”摩根士丹利分析师Vincent Reinhart说。他也曾任职于美联储。(完)

(编译 程琳/杜明霞；审校 李婷仪/侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。