G20财经首脑会议或寻求美中提供政策承诺

图为百元面值美元（下）和人民币现钞。 REUTERS/Truth Leem

* 美联储和中国的政策为G20会议焦点

* 新兴国家希望缓和美元走强的影响

* 对安倍经济学疑虑犹存

* 未就新的减债目标达成一致

路透莫斯科7月16日 - 20国集团(G20)峰会并非总是那么令人兴奋，但本周在莫斯科召开的G20财经首脑会议很可能吸引金融市场的注意力。

此次会议正值敏感时期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)计划放缓购债计划并最终退出，中国也试图调整国内经济结构。

中国第二季经济增速略微减缓，而伯南克一席讲话引起金融市场骚动后，极力强调只有看到经济复苏的更明显迹象才会暂停印钞举措。

即便如此，G20国家将仍需要确认两国的政策不会引起波澜。

美联储宣布退出计划导致新兴国家遭遇大幅投资回流，迫使全球各国做出政策回应。

印尼和巴西均加息，印度亦因卢比跌至纪录低位而收紧流动性，土耳其央行则再三干预以保卫里拉。

“未来的一个关键问题是撤出非常规货币政策，其中循序渐进的步伐以及明确沟通将至为重要，”国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示。

韩国亦表达这种忧虑，其企划财政部要求美联储在有所行动前，“不仅要考虑其国内形势，也要考虑全球性影响”。

伯南克不出席此次莫斯科会议，但将在周三、周四在国会进行证词陈述。

日本财务省高级官员表示，日本将对中国人民银行就其举措产生广泛影响提出类似质疑。中国人民银行正努力控制主要存在于影子银行体系内的信贷。

“中国的情况不那么明朗，希望澄清各种数据及存在的问题，”日本财务省负责国际事务的副财务官古泽满宏对路透表示，“我们在密切关注中国的实际情况如何。”

日本超宽松刺激计划也受到严密关注，尤其是其承诺随之进行的结构性改革。

迄今为止，日本的货币政策在每次国际性会议上都能免受责难，但不安情绪正在上升。

“其他国家大多对日本越来越没有耐心，”G20一位消息人士表示。“他们希望看到具体的结构性改革。”

一份文件表明了欧盟27国的立场，呼吁日本落实“中期财政整顿计划”，专注于结构性改革以支持经济可持续性增长。

古泽满宏称日本将让G20国家确信，日本实施积极刺激政策的目的不是令日圆贬值，但会对全球经济起到正面作用。

**新兴国家及企业避税议题**

新兴大国正在展示其应对强势美元的实力。巴西已经联络中国，讨论如何限制美元上涨对本国经济的影响，但尚不清楚能有何行动，而金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)能否组成同一阵线也还不得而知。

“我们正在许多方面加强合作，包括可能开展互换交易，”俄罗斯财政部长西卢安诺夫对路透说，“过程还在持续，但进展不快。”西卢安诺夫将主持周四/周五的峰会。

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G20官员也将关注企业避税行为，这已成为一个热门的政治议题。

G20已委托经济合作暨发展组织(OECD)制定计划，阻止大企业把获利转移到避税港。根据路透见到的计划初稿，OECD已识别出一些具体的获利转移项目，将力争在一至两年内就变更某些国际税务准则促成协议。

一位G20官员说各国代表将支持OECD的计划。而负责就业与财经的官员则将发表一项声明，内容关乎在创造就业的政策与降低债务的努力之间实现平衡。

撙节政策与经济增长之间的平衡仍是颇具争议的话题。德国已呼吁设立具体的债务削减额来跟进三年前设立的目标。

“美国对欧洲越来越不满，觉得他们在经济增长上做得不够。”前述官员称。而欧盟一份文件则针锋相对指出，美国达不成可靠的中期财政整顿计划，是全球经济面临的一大风险。

G20目前为止都未能达成约束性的减债目标，来跟进2010年在多伦多会议上达成的协议。多位官员表示，达成新的较长期债务目标希望渺茫。(完)

(编译 李爽/李婷仪; 审校 张荻/隋芬)

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