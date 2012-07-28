美国不预测金牌数量 看重榜首位置

路透伦敦7月25日电(记者Steve Keating)---美国也许会和往常一样，发布奥运会将制造的就业机会或者提升的国内销售额，但是对美国运动员将在伦敦奥运会上获得的金牌数却没有进行大胆的预测。

自从1996年亚特兰大奥运会以来，美国队始终占据着夏季奥运会奖牌榜的第一位，尽管美国奥委会(USOC)官员不情愿在伦敦奥运的目标里添上一个具体的数字，但是美国队的目标始终都是一样的：奖牌榜榜首。

“我看到的是整个美国，并不仅仅是足球。我关注的是田径、体操或者其他任何项目中整个美国队的表现。你看到这美国国旗，我觉得就像是给你贴上了一个夺冠热门的标签。”美国女足运动员切尼(Lauren Cheney)在美国奥委会媒体峰会期间说。“我们一直都背负一个目标。我们也欣然接受这个目标。”

有菲尔普斯(Michael Phelps)这样的夺金机器，美国国歌将无疑在7月27日至8月13日召开的伦敦奥运会上奏响很多次，但这一次美国不一定能够占据金牌榜首位位置。

因现在美国失业率高达8个百分点，美国政坛本月因美国奥运代表队队服“中国制造”而掀起一场政治漩涡，把中国卷入其中。而中国很有可能在本届奥运会上抢占奖牌榜榜首位置，而给美国又一次的打击。

在2008年北京奥运会上，美国人共获得了110枚奖牌，然而，坐拥东道主优势的中国，收获了51枚金牌，多於美国队的36枚，美国队中的金牌有近四分之一是菲尔普斯一人获得。

荣誉的标志

本届奥运会，美国队派出了由530名运动员组成的庞大代表团，将参加25个大项的角逐，并且这是首次女运动员人数超过男运动员。

这支代表队里，有曾服用过违禁药品又改过自新的，有无名小卒也有富人名流，有妈妈爸爸级运动员，有小将(15岁的游泳运动员莱代奇/Katie Ledecky)也有老手(54岁的马术运动员奥康纳/Karen O'Connor)，还有一支”梦之队“和无数梦想家们，他们都希望为美国队贡献自己的力量。

“美国的年轻人理解美国队，他们明白自己成为一个团体的一员时意味着什麽，”美国游泳队主教练布希(Frank Busch)说，“你问一名运动员努力去争取一些事情，同时也意味着牺牲，他们把它当做荣誉的标志。”

游泳和田径项目将再一次成为美国队奖牌的最大来源。北京奥运会8枚金牌得主菲尔普斯在他的最後一届奥运会上依旧是野心勃勃，他将参加5个个人项目和3个接力项目的角逐。他和队友罗切特(Frank Busch)的强强对决将成为本届奥运会最大看点之一。

除了菲尔普斯这样的领军人物之外，美国奥运代表队的其他运动员同样会令人印象深刻。

2008年北京奥运会游泳项目六枚奖牌得主考芙琳(Natalie Coughlin)将在本届奥运会上为更多荣耀而战，而美国第一位获得7个奥运项目参赛资格的女运动员、17岁的小将富兰克林(Missy Franklin)，很可能会成为美国游泳队的另一颗新星。

机会多多

随着牙买加人在短跑项目中的绝对优势的建立，以及埃塞俄比亚和肯尼亚选手在长跑项目长期占据主导地位，奥运会的田径场早已不是美国人一家独霸了。但美国队依旧有望在田径比赛中获得30枚奖牌。

北京奥运会上，美国队获得了23枚田径奖牌，但是其中只有8枚金牌，这一次在伦敦，他们希望能够获得30枚田径项目奖牌。牙买加的短跑名将博尔特(Usain Bolt)、布雷克(Yohan Blake)、鲍威尔(Asafa Powell)、坎贝尔(Veronica Campbell-Brown)、弗雷泽(Shelly-Ann Fraser-Pryce)已经对奥运领奖台呈包围之势，美国人和他们的竞争就更显得困难，但是除了这些项目之外仍然有很多机会留给美国人。

奥运会400米冠军梅里特(LaShawn Merritt)，在长达21个月的禁赛之後重回奥运会赛场，将扞卫他在这个项目中的霸主地位。男子十项全能选手伊顿(Ashton Eaton)在美国奥运预选赛上打破世界纪录，证明自己在这个项目上的绝对实力。体操赛场上也可能有更多收获，由个人全能世界冠军韦伯(Jordyn Wieber)领军的美国女队，将受到来自各个强队的密切关注，而美国男篮“梦之队”也是如此。

如果其他国家的男篮代表团受到那麽多的伤病困扰，很可能毁灭奖牌希望，但经历过大批伤兵退赛的美国男篮依旧是获得这枚金牌的最大热门。

从名人巨星到无名小卒，在射箭、羽毛球、射击、网球、赛艇、举重以及拳击等项目中，美国队都有夺金的希望。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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