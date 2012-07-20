排球前瞻：巴西男女排双双成大热门

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透伦敦7月19日电（记者Mark Meadows）---巴西排球队的成员们极具天赋并团结一致，同时还拥有丰富的实战经验。这些优势结合在一起，使得巴西的男子排球和女子排球队均成为了本次奥运会的夺冠热门。
在男排这一方面，世界冠军巴西队希望压倒卫冕冠军美国，能第三次赢得奥运金牌。美国队也在谋求在颁奖台上占有一席之地。
排球首次引入奥运赛场是在1964年的东京奥运会，在此之後的每一届奥运会都保留了这一项目。在近7届奥运会上，巴西队和美国队一共赢得了5次男排金牌。
在4年前的北京奥运会上，美国队在男排决赛中出人意料地击败了巴西队。但是，执教过巴西男排11年的王牌教练雷赞德（Bernardo Rezende）再次接掌该队帅印。
被昵称为“吉帕（Giba）”的吉尔贝托·小戈多伊（Gilberto Amauri de Godoy Filho）是巴西队中经验丰富的老将之一，他曾帮助巴西男排在2004年雅典奥运会上夺冠。
这位现年35岁的队长正在期待第四次奥运之旅，由於骨折，他的左腿被植入了一根钛棒。
雷赞德保留了巴西上届奥运的多数球员，其中包括他的儿子、王牌二传手布鲁诺（Bruno）。然而美国队却失去了最具实力的队员之一。
美国队队长兼二传手波尔（Lloy Ball）在2008年北京奥运会之後就退役了。但主帅阿兰·卡内皮对强力主攻手普里迪普利迪（Reid Priddy）赞不绝口。
在欧洲列强之中，俄罗斯、波兰和意大利都是冠军宝座的有力冲击者。缺少了杰出的米利科维奇（Ivan Miljkovic ），欧锦赛冠军塞尔维亚只能被列入黑马之列。米利科维奇已经告别了国家队比赛。
23岁的波兰主攻库雷克（Bartosz Kurek）是世界排坛中最闪耀的新星之一，他有实力将自己摧枯拉朽般的进攻身影永远地留在伦敦。尽管视频辅助裁判的技术在其他诸项运动中已经开始了试验性运用，它还暂时不会在本届排球赛上登场。
保加利亚队在6月的奥运落选赛拿到了最後一张参赛席位。但是总教练史托耶契夫（Radostin Stoychev）和明星球员卡兹斯基（Matey Kaziyski）在赛後闪电宣布退出国家队，并指责保排协官员肆意干涉国内排球联赛。
保加利亚队与东道主英国队将在7月29日为男排小组赛拉开帷幕，英国则是第一次参加奥运排球比赛。12支晋级球队被分在了两个小组里面；小组赛後，每组的前4名将晋级四分之一决赛。
女排的比赛将於7月28日在伯爵宫体育场（Earl's Court）举行。该场馆位於伦敦西部。
虽然外界普遍预期巴西女排将卫冕奥运金牌，但是曾赢得世界冠军的俄罗斯队与意大利队将构成有力威胁，而且欧锦赛冠军塞尔维亚和土耳其也不容小觑。（完）
--编译： 孙舒/林秀峰 发稿：王燕焜
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