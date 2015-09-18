上海和北京物价正在追赶欧洲 苏黎世全球最贵--瑞银

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月18日 - 国际知名投行瑞银周四发布三年一度的全球价格与收入报告，对全球71个城市的物价、工资以及受薪人士的购买力进行了调查研究。报告发现，苏黎世、日内瓦和纽约是世界上物价最昂贵的城市，而上海和北京的物价也正在追赶欧洲。
报告对包含122种商品和服务的标准化篮子的价格进行比较。在亚洲，东京是物价最贵的城市，但如果在物价组合中加入房屋租金，则香港是亚洲物价最贵、世界物价第六贵的城市。上海的物价高于德国柏林和西班牙巴塞罗那，而北京和上海的物价均高于西班牙马德里。
与物价相对应，苏黎世、日内瓦和卢森堡员工的工资收入最高，纽约名列第四。香港在除日本外的所有亚洲城市中工资最高，上海和北京的排名相对靠后，分别排名倒数第十七位和倒数第十位，与一些来自亚洲和非洲城市共同的垫底。
在排名最低的城市中，肯尼亚的内罗毕、印尼的雅加达和乌克兰基辅的员工收入仅为苏黎世平均水平的约5%。基辅无论是物价还是工资收入，排名均为最末。
通过比较对于在全世界范围内尽量同质的商品的购买力，能最好地描述工资的价值。卢森堡、苏黎世和日内瓦员工的购买力最强，净小时工资可以购买到标准化篮子中最多的商品和服务。内罗毕员工平均需要工作近三个小时才能购买一个巨无霸，相比之下香港只需九分钟。上海员工需要工作略多于164个小时才能购买一部苹果(AAPL.O)iPhone6，北京员工则需要在此基础上再多工作54个小时。
报告还指出，近期一些经济事件的发生，影响了部分城市的排名。例如瑞士央行在今年1月份放弃了欧元兑瑞郎汇率下限，对价格和收入指标有很大影响。苏黎世和日内瓦升至最高排名。由于乌克兰冲突和随之而来的对俄罗斯的制裁，导致俄乌多个城市排名暴跌，基辅目前在价格和工资排名表中垫底。
另外，南美的不稳定极大地影响了汇率，改变了诸如巴西圣保罗和阿根廷布宜诺斯艾利斯的排名。在亚洲，自2012年以来日元贬值，但韩元兑美元升值，使得日本东京的排名下跌而韩国首尔上升。亚洲仍是各城市价格和工资差别最大的大陆，而北美差别最小。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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