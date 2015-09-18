上海和北京物价正在追赶欧洲 苏黎世全球最贵--瑞银

路透上海9月18日 - 国际知名投行瑞银周四发布三年一度的全球价格与收入报告，对全球71个城市的物价、工资以及受薪人士的购买力进行了调查研究。报告发现，苏黎世、日内瓦和纽约是世界上物价最昂贵的城市，而上海和北京的物价也正在追赶欧洲。

报告对包含122种商品和服务的标准化篮子的价格进行比较。在亚洲，东京是物价最贵的城市，但如果在物价组合中加入房屋租金，则香港是亚洲物价最贵、世界物价第六贵的城市。上海的物价高于德国柏林和西班牙巴塞罗那，而北京和上海的物价均高于西班牙马德里。

与物价相对应，苏黎世、日内瓦和卢森堡员工的工资收入最高，纽约名列第四。香港在除日本外的所有亚洲城市中工资最高，上海和北京的排名相对靠后，分别排名倒数第十七位和倒数第十位，与一些来自亚洲和非洲城市共同的垫底。

在排名最低的城市中，肯尼亚的内罗毕、印尼的雅加达和乌克兰基辅的员工收入仅为苏黎世平均水平的约5%。基辅无论是物价还是工资收入，排名均为最末。

通过比较对于在全世界范围内尽量同质的商品的购买力，能最好地描述工资的价值。卢森堡、苏黎世和日内瓦员工的购买力最强，净小时工资可以购买到标准化篮子中最多的商品和服务。内罗毕员工平均需要工作近三个小时才能购买一个巨无霸，相比之下香港只需九分钟。上海员工需要工作略多于164个小时才能购买一部苹果(AAPL.O)iPhone6，北京员工则需要在此基础上再多工作54个小时。

报告还指出，近期一些经济事件的发生，影响了部分城市的排名。例如瑞士央行在今年1月份放弃了欧元兑瑞郎汇率下限，对价格和收入指标有很大影响。苏黎世和日内瓦升至最高排名。由于乌克兰冲突和随之而来的对俄罗斯的制裁，导致俄乌多个城市排名暴跌，基辅目前在价格和工资排名表中垫底。

另外，南美的不稳定极大地影响了汇率，改变了诸如巴西圣保罗和阿根廷布宜诺斯艾利斯的排名。在亚洲，自2012年以来日元贬值，但韩元兑美元升值，使得日本东京的排名下跌而韩国首尔上升。亚洲仍是各城市价格和工资差别最大的大陆，而北美差别最小。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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