稳物价是明年宏调重要任务--发改委

10月14日在北京一处市场拍到的图片。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 明年保持经济平稳较快增长

* 明年物价上涨压力大,防止物价走势反弹

* 支持民间投资进入铁路、市政、金融等领域

* 稳妥推进资源性产品价格改革

路透北京12月16日电---中国国家发展和改革委员会称,明年要保持经济平稳较快增长,继续把稳定物价总水平作为宏观调控的重要任务,防止价格走势出现反弹.要进一步完善价格调控政策,并积极推进成品油和煤电等价格改革.

发改委网站刊登的新闻稿称,要继续保持合理的投资规模.中央投资要优先保障国家重点续建项目尤其是收尾工程,确保按时竣工投产.

"要在引导经济结构调整中,重视发展和保护实体经济,严控'两高'(高耗能高污染)和产能过剩行业盲目扩张,严格执行项目建设标准."新闻稿称.

同时,抓紧完善配套措施和实施细则,支持民间投资进入铁路、市政、金融、能源、社会事业等领域.加强煤电油气运的运行调节.

本周三结束的中国最高级别的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.

会议称,当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存,明年部分企业生产经营困难,节能减排形势严峻,经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险.[ID:nCN1283394]

**稳物价,稳妥推进资源价格改革**

发改委表示,明年物价上涨的压力依然较大,要保持物价总水平基本稳定.继续把稳定物价总水平作为宏观调控的重要任务,加强重要商品特别是生活必需品的产运销衔接,充实粮油库存,合理安排收储投放.

此外,明年将进一步提高主要粮食品种最低收购价,落实好"米袋子"省长负责制和"菜篮子"市长负责制,大力发展农村二三产业特别是农产品加工业,努力促进农民持续增收.

新闻稿指出,明年国内部分农产品供求紧平衡格局依然存在,劳动力、土地等要素价格和环保成本呈上涨趋势,且世界经济形势严峻复杂,世界经济复苏的不确定性上升,国际大宗商品价格异常波动的可能性较大.

而当前货币环境总体稳健,农业连续八年稳产增产,主要工业品产能充裕,政府调控物价的能力进一步增强,保持价格总水平基本稳定具备较多有利条件.

发改委并表示,要强化政策引导,抓紧出台能源消费总量控制实施方案,加大差别电价、惩罚性电价实施力度,适当提高氮氧化物等污染物排放收费标准.

同时,中国还将积极稳妥地推进资源性产品价格改革,试行居民用电阶梯价格制度,择机推出成品油价格改革方案,出台天然气价格改革试点方案,推进水资源等收费改革,建立主要污染物排放权交易制度.

中国今年上调电价三次.旨在逐步理顺煤电关系,促进节能减排和经济结构调整.但因由来已久的"计划电、市场煤"矛盾,电力企业亏损问题并未缓解.电荒,气荒等仍不时出现.

外贸方面,发改委提出,明年要稳定和完善出口退税、加工贸易等政策,进一步扩大进口,保持对外贸易稳定增长.完善外商投资项目管理制度,提高利用外资的质量和水平.

发改委还提到,明年要扎实推进保障性安居工程建设,巩固和扩大房地产市场调控成果,促进房地产市场健康发展.

中央经济工作会议此前强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.(完)