价格下跌致中国买家拒绝履行部分电煤合同--交易员

路透上海/新加坡5月21日电---交易员周一表示,由於过去一个月煤价和运费下跌,中国贸易商拒绝履行部分电煤合同,而且至少有六艘船货被迫折价以重新寻找买家.

交易员表示,从美国、哥伦比亚和南非发出的电煤受创最重,至少半数违约案涉及购买美国电煤的合同.

"其中许多合同是在4月初签署的,用於购买现货船货,但那以後价格每吨下降了10美元左右.如果中国贸易商现在购买一船海岬型船舶(注:载运量10万吨以上)的电煤,就要损失将近150万美元,"一家国际公司的交易员表示.

"这还没有考虑运费损失.因此,为了不被这些交易拖垮,他们宁愿爽约以求得生存."

交易员表示,许多其它中国煤炭贸易商也在试图推迟执行合同.

这凸显随着中国经济降温,其对大宗商品的需求也在放缓.此前钢企消息人士和交易员表示,铁矿石出货已被推迟.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。