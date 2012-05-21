价格下跌致中国买家拒绝履行部分电煤合同--交易员

今年中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策--政治局会议
路透北京2月21日 - 中国中共中央政治局周二召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
路透上海/新加坡5月21日电---交易员周一表示,由於过去一个月煤价和运费下跌,中国贸易商拒绝履行部分电煤合同,而且至少有六艘船货被迫折价以重新寻找买家.
交易员表示,从美国、哥伦比亚和南非发出的电煤受创最重,至少半数违约案涉及购买美国电煤的合同.
"其中许多合同是在4月初签署的,用於购买现货船货,但那以後价格每吨下降了10美元左右.如果中国贸易商现在购买一船海岬型船舶(注:载运量10万吨以上)的电煤,就要损失将近150万美元,"一家国际公司的交易员表示.
"这还没有考虑运费损失.因此,为了不被这些交易拖垮,他们宁愿爽约以求得生存."
交易员表示,许多其它中国煤炭贸易商也在试图推迟执行合同.
这凸显随着中国经济降温,其对大宗商品的需求也在放缓.此前钢企消息人士和交易员表示,铁矿石出货已被推迟.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
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