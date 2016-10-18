行业人士预测金价未来12个月反弹至1,347.40美元

路透新加坡10月18日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)年会的与会代表预测，金价未来12个月将反弹至远高于每盎司1,300美元的水平。

现货金到明年10月料将在每盎司1,347.40美元。金价已由7月触及的两年高点下滑8%，因市场预期美国将在年底前加息。金价周二交投在1,262美元左右。

路透对一些与会代表的另外一项调查显示，明年金价将反弹至每盎司1,300美元的上方，因实货需求上升，抵消美国可能加息的影响。

这项LBMA调查显示，现货银到明年10月时料将触及每盎司20.90美元。今年银价已上涨27%，表现胜过黄金。铂金料将在每盎司1,055.30美元，钯金料将在752.50美元。(完)