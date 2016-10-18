行业人士预测金价未来12个月反弹至1,347.40美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月18日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)年会的与会代表预测，金价未来12个月将反弹至远高于每盎司1,300美元的水平。
现货金到明年10月料将在每盎司1,347.40美元。金价已由7月触及的两年高点下滑8%，因市场预期美国将在年底前加息。金价周二交投在1,262美元左右。
路透对一些与会代表的另外一项调查显示，明年金价将反弹至每盎司1,300美元的上方，因实货需求上升，抵消美国可能加息的影响。
这项LBMA调查显示，现货银到明年10月时料将触及每盎司20.90美元。今年银价已上涨27%，表现胜过黄金。铂金料将在每盎司1,055.30美元，钯金料将在752.50美元。(完)
(编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。