推进投融资和资源产品价格改革--发改委

11月13日 - 路透北京11月13日 -中国国家发展和改革委员会周三称，要加强重大经济体制改革的统筹研究和总体谋划，加快重大改革推进框架体系建设，特别是对发改委牵头推进的投融资、资源性产品价格等重大改革，要下更大精力深入研究，扎实推进。