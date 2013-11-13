推进投融资和资源产品价格改革--发改委

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
11月13日 - 路透北京11月13日 -中国国家发展和改革委员会周三称，要加强重大经济体制改革的统筹研究和总体谋划，加快重大改革推进框架体系建设，特别是对发改委牵头推进的投融资、资源性产品价格等重大改革，要下更大精力深入研究，扎实推进。
发改委召开传达学习贯彻十八届三中全会精神的干部大会时强调，今年最后两个月，发展改革工作任务仍然相当繁重。根据三中全会精神，进一步修改完善国家新型城镇化规划及相关政策建议。
刊登在发改委网站上的新闻稿并称，发改委将抓紧谋划一批对完善社会主义市场经济体制具有关键和重要作用的重大改革，制定符合国情、切实可行的改革方案，把握时机、适时推出。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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