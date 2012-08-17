《热点透视》股价提前大涨令分众传媒私有化遭内幕交易质疑

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 李春喜

路透香港8月15日电---私有化也许能让分众传媒FMCN.O喘口气,暂时避开美国做空机构浑水公司对其做假账的指责.但在管理层宣布35亿美元的收购计划前,分众股价跳涨达8%,引发新的疑问.很不凑巧的是,不久前中海油对加拿大Nexen的150亿美元收购案也引发了内幕交易的指责,这可能进一步加剧对中国内幕文化过盛的担忧.

在私有化消息公布前的最後一个交易日8月10日,分众传媒在纽交所的股价飙升,涨幅创下过去六个月来最大.由於媒体没有明显的走漏风声之嫌,股价飙升无法由此来解释.当天有超过2.9万份看涨期权易手,创下去年11月21日浑水对其发难以来的最高纪录,当时浑水指责该公司存在做账问题,致使其股价在一天内暴跌40%.

相比之下,在Nasdaq上市的另一家中资公司--劳伦斯珠宝国际有限公司JADE.O8月13日也收到了私有化意向书,随後股价大涨14%,但在此之前并无异常波动.

在中海油收购被指涉嫌内幕交易後,监管者已经非常警惕.7月末,美国证券交易委员会(SEC)指责一名中国亿万富翁在该交易前的期权交易中不法牟利.各式各样的中资公司会计丑闻已使SEC倍加提防.在另一起案件中,纽交所上市的新东方教育(EDU.N)称,SEC就其重组子公司时是否违规展开调查.

中国商界人士的小圈子,往往也是局外人担忧的一个原因.分众传媒的私有化获得其创始人兼董事长--上海企业家江南春的支持.第二大股东复星国际也是一家上海企业,该公司的态度是不支持没有江南春参与的私有化计划.私有化的财团还包括曾帮助分众上市的前高盛投行人士,他们也来自上海.

分众传媒股价急涨可能会有一个合理解释.但监管机构和投资者本来已经担心中国的内幕人士太过强大,这次股价疑云会使他们更加不安.(完)

--译文审校 隋芬

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