美国通胀降温为美联储扶助经济扩大空间

美国11月消费者物价较前月持平，美国民众在汽车和汽油方面的支出减少，这进一步显示国内通胀正在降温。由此可能为美联储扶助依然疲弱的经济提供更大空间。

* 美国11月CPI较前月持平

* 核心物价上升0.2%;按年增幅加大

* 数据可能为美联储刺激经济提供进一步空间

路透华盛顿12月16日电---美国11月消费者物价较前月持平,美国民众在汽车和汽油方面的支出减少,这进一步显示国内通胀正在降温,由此可能为美国联邦储备委员会(美联储)扶助依然疲弱的经济提供更大空间.

劳工部周五公布,11月消费者物价指数(CPI)较前月持平.分析师原预期为上升0.1%.

今年稍早美国物价曾大幅飙升,但这份最新报告表明,这股趋势已经有所转变.11月CPI较上年同期上升3.4%,按年涨幅在9月触及三年高位以後连续两个月均出现减小.

该报告"为美联储在新一年中进一步出台他们认为有必要的宽松货币政策留下了充分的余地",CRT Capital Group债券分析师Ian Lyngen说.

不过,有些数据仍有可能让央行决策者感到踌躇.

11月扣除食品和能源的核心CPI较前月上升0.2%,升幅大於预期,较上年同期上升2.2%,幅度大於10月的2.1%.

"核心通胀...比一些人原先预想的更加顽固一些,"法国巴黎银行分析师Jeremy Lawson说.

本周路透调查访问的分析师预期,明年第一季年通胀率料下降至2.6%,或许能够帮助说服美联储采取更多举措,以拉低国内高达8.6%的失业率.

美国公债价格周五小幅上涨,因投资者认为该数据让美联储在出台刺激政策方面拥有更大空间.美股上涨,美元兑欧元下跌,因投资者仍对欧债危机保持警惕.

美国经济复苏的势头在过去几个月已有所加强,但美联储周二对海外金融市场的动荡发出警告,仍然保留出台进一步政策举措的可能.

**美联储仍有可能放宽政策**

纽约联邦储备银行总裁杜德利周五在国会发出警告称,欧洲主权债务危机恶化可能损及美国银行业,或将收紧对家庭和企业的信贷.

"欧洲的问题对美国经济前景构成严重风险."他说.

最近几个月,汽油价格的下降让消费者得以在其他方面增加支出,帮助经济获得了一些成长动能.仅11月汽油价格就下降了2.4%.

日本3月地震灾害曾经令全球供应链中断,在今年稍早推升汽车价格.现在,其影响亦渐渐淡去,11月新车价格下跌0.3%.

食品价格上升0.1%.在核心CPI中,服装价格跳涨0.6%,但劳工部衡量居住成本的主要指标增幅从10月的0.2%下降至0.1%.

许多分析师曾表示,美联储可能在1月24-25日会议上公布利率预期,这或可突显联储在较长时期内维持超低借款利率水准的决心,央行可能尝试以这种方式来帮助经济.

美联储为进一步刺激经济强劲复苏,自2008年12月以来一直将隔夜利率维持在近零水准,并已买入2.3万亿美元公债和抵押贷款相关债券.

关注美联储动向的观察人士亦认为,联储可能在2012年稍晚增加购债.周二公布的路透调查结果显示,多数华尔街分析师认为,联储将实行新的抵押贷款支持债券购买计划.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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