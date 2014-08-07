Priceline将向携程网投资5亿美元

沪综指缩量近收平 市场热点散乱金融股再度护盘
路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周五缩量近收平。分析师指出，今日大盘继续震荡下探升，盘面热点散乱，成交量亦创出近期新低。以雄安新区板块为代表的题材股继续大跌，金融股则再度担起护盘重任助股指尾盘翻红，料短期市场仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。
路透8月6日 - 旅游网站Priceline Group(PCLN.O)将向携程网(CTRP.O)投资5亿美元。
携程网股价盘后上涨约8.6%至65.65美元，Priceline股价基本不变。
两家公司在声明中，投资将通过可转债实现，Priceline还获得了未来12个月在公开市场购买携程网股票的权利。
Priceline将通过购买股票和可转债持有约10%的携程网股票，还将获得向携程网董事会派遣一名观察员的权利。
该项投资将帮助携程网用户接触到Priceline在大中华区以外的逾50万家酒店资源，Priceline用户将接触到携程网在大中华地区超过10万家酒店资源。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周五缩量近收平。分析师指出，今日大盘继续震荡下探升，盘面热点散乱，成交量亦创出近期新低。以雄安新区板块为代表的题材股继续大跌，金融股则再度担起护盘重任助股指尾盘翻红，料短期市场仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。