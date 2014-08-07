Priceline将向携程网投资5亿美元

路透8月6日 - 旅游网站Priceline Group(PCLN.O)将向携程网(CTRP.O)投资5亿美元。

携程网股价盘后上涨约8.6%至65.65美元，Priceline股价基本不变。

两家公司在声明中，投资将通过可转债实现，Priceline还获得了未来12个月在公开市场购买携程网股票的权利。

Priceline将通过购买股票和可转债持有约10%的携程网股票，还将获得向携程网董事会派遣一名观察员的权利。

该项投资将帮助携程网用户接触到Priceline在大中华区以外的逾50万家酒店资源，Priceline用户将接触到携程网在大中华地区超过10万家酒店资源。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。