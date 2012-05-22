主承销商在Facebook IPO前下调预估

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
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* 摩根士丹利在Facebook修改招股书後下调其营收预估
* 此举或助推了股价的跌势
* 消息人士称,高盛和摩根大通也下调了预估
* 投资者称IPO前出现此举非常罕见
路透5月22日电---在Facebook(FB.O)准备进行160亿美元首次公开发行(IPO)期间,主承销商摩根士丹利(MS.N)出人意料地对主要客户发布负面消息:该公司的消费者互联网行业分析师Scott Devitt下调了对Facebook的营收预估.
两位被告知营收预估调整的投资者表示,当时IPO马上就将进行,投资者路演也在进行之中,这突如其来的警示令一些投资者感到错愕.
他们表示,这或加剧了Facebook股价的低迷表现.周一,Facebook在其上市第二日的收盘价较发行价低10%.Facebook的IPO价格为38美元,这对公司的估值达到1,040亿美元.
而就在摩根士丹利修改营收预估前,Facebook向美国证券交易委员会(SEC)提交了修改後的招股说明书,其在招股书中表达了对营收增长的谨慎看法,称这是因为用户快速转向使用移动设备.目前移动设备广告不如在传统的台式电脑上那样获利丰厚.
一位就职于共同基金、接到摩根士丹利通知的消息人士称:"这是在路演期间发生的事情-过去10年来我从没遇到过这样的情形."
据知情人士透露,摩根大通(JPM.N)及高盛(GS.N)也根据Facebook於5月9日送交证交会的资料,相应修改了他们的预估.摩根大通和高盛亦为此次IPO的主要承销商,但角色不若摩根士丹利吃重.
摩根士丹利拒绝置评,Devitt未回应采访邀约.而摩根大通和高盛亦拒绝评论.
一般说来,IPO承销商都会竭尽所能向可能的投资人描绘正面的景象.(简译)另一方面,投资银行的分析师依规定需独立运作,以期与银行人士和销售人员有所区隔.
该名熟知摩根士丹利修改预估的消息人士表示,Devitt大幅调降Facebook第二季营收预测,并下调2012年全年营收预估.目前无法取得Devitt明确的预估值为何.
"这吓坏了一堆人,"一名投资人说.
研究机构IPO Boutique主管Scott Sweet表示,他也察觉到预估值下调的问题.
"他们肯定调降了预估,因此引发一些疑虑,"我最大的对冲基金客户告诉我,他们在路演期间下调预估."
他表示,这名客户仍然认购,但"迅速反手卖出,并在第一天就放空."
**"极不寻常"**
Sweet说,未承销IPO的机构分析师常在这种时候修改预估,但主承销商的分析师在如此临近IPO之际调整预估,就不太寻常了.
"承销商这麽做,是非常、非常罕见的."他说.
营收预估下调就发生在IPO定价和Facebook宣布增加发股数量25%之前不久.最终发行价定在每股38美元,处在上调後的34-38美元指导价区间的上端.
这宗备受期待的IPO的表现远逊预期,周五首日挂牌的收盘价仅稍高过38美元,之後在周一大幅下挫.
公司在IPO前通常不会自行作出财务预估,而承销商一般在股票上市交易40天内也不准发布相关建议.分析师常要依赖公司财测来建立自己的预估,但进行IPO的企业不得公布只有部分投资者可获悉的重大信息.
机构与大客户常能较先拿到投行研究报告,而很多情况下散户只能较晚看到.尚不清楚摩根士丹利是否只将修改预估一事告知了最高端客户,还是在更大范围内告知.在被问及此事时,摩根士丹利拒绝置评.
"在IPO过程中调降预估,这是十分罕见的,"一家得到了预估调整通知的对冲基金的高管说道.(完)
--编译 王洋/龚芳/隋芬;审校 沈以文/丁琦
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