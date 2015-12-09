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国际财经 | 2015年 12月 9日 星期三 13:31 BJT

丰田称新款普锐斯在日本起售价为240万日圆

路透东京12月9日 - 丰田汽车(7203.T)周三称，第四代普锐斯（Prius）在日本的起售价为242.9万日圆（19,785美元），公司的目标是每月在本土市场销售1.2万辆这款车型。

该公司还称，在最省油模式下，新款普锐斯的续航里程可达到每升汽油40.8公里。新款普锐斯周三在日本市场开售。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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