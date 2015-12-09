丰田称新款普锐斯在日本起售价为240万日圆

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透东京12月9日 - 丰田汽车(7203.T)周三称，第四代普锐斯（Prius）在日本的起售价为242.9万日圆（19,785美元），公司的目标是每月在本土市场销售1.2万辆这款车型。
该公司还称，在最省油模式下，新款普锐斯的续航里程可达到每升汽油40.8公里。新款普锐斯周三在日本市场开售。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。