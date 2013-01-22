“普锐斯之父”内山田竹志料升任丰田汽车会长--高管

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透北京/东京1月22日 - 据丰田汽车(7203.T)两名熟悉内情的高管透露,引领开发普锐斯(Prius)混合动力汽车的内山田竹志预定最快今年会被擢升为公司会长.不过,这次董事会的变动,应当不会减弱社长丰田章男对公司的掌控.
任命内山田竹志的最终决定尚未做出,而且这次提拔也仍有可能推迟一年.在许多日本公司,会长实际上是公司第二号人物.
不过,这两名高管称,自去年以来,由内山田竹志接替现任会长张富士夫已经是"确定的方向"和"基本确定的事情".内山田竹志今年66岁,自2012年6月起担任丰田汽车的副会长.现任会长张富士夫的任期始于2006年.由于未获授权接受媒体采访,这两名高管要求匿名.
丰田汽车发言人拒绝置评.(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
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