“普锐斯之父”内山田竹志料升任丰田汽车会长--高管

路透北京/东京1月22日 - 据丰田汽车(7203.T)两名熟悉内情的高管透露,引领开发普锐斯(Prius)混合动力汽车的内山田竹志预定最快今年会被擢升为公司会长.不过,这次董事会的变动,应当不会减弱社长丰田章男对公司的掌控.

任命内山田竹志的最终决定尚未做出,而且这次提拔也仍有可能推迟一年.在许多日本公司,会长实际上是公司第二号人物.

不过,这两名高管称,自去年以来,由内山田竹志接替现任会长张富士夫已经是"确定的方向"和"基本确定的事情".内山田竹志今年66岁,自2012年6月起担任丰田汽车的副会长.现任会长张富士夫的任期始于2006年.由于未获授权接受媒体采访,这两名高管要求匿名.

丰田汽车发言人拒绝置评.(完)

(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)

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