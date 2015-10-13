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国际财经 | 2015年 10月 13日 星期二 13:41 BJT

丰田：新普锐斯每升油能在日本行驶40公里 目前为32.6公里

丰田汽车(7203.T)周二称，第四代普锐斯混合动力汽车每升油能在日本行驶40公里，高于目前的32.6公里。

丰田指出，不同规格车型每升油能行驶的公里数不同，具体将取决于汽车的配置。

丰田曾表示，将从年底开始销售新的普锐斯，首先在日本市场上市。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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