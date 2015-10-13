丰田：新普锐斯每升油能在日本行驶40公里 目前为32.6公里

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
丰田汽车(7203.T)周二称，第四代普锐斯混合动力汽车每升油能在日本行驶40公里，高于目前的32.6公里。
丰田指出，不同规格车型每升油能行驶的公里数不同，具体将取决于汽车的配置。
丰田曾表示，将从年底开始销售新的普锐斯，首先在日本市场上市。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。