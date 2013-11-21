中国放松对私人飞机的飞行管制

路透北京11月21日 - 中国简化了私人飞机的飞行审批程序，此举最终可能带来通用航空市场的全面开放。

赛斯纳(TXT.N)和庞巴迪(BBDb.TO)等企业可能因此获得商机，这些公司一直希冀能在中国销售价格高昂的私人飞机。

根据中国民用航空局和中国人民解放军总参谋部共同发布的新规定，公司或个人驾驶私人飞机或直升机在本国的空中禁区以外飞行时不需要向军方提出飞行计划，只需获得中国民用航空局的批准即可。

该规定自12月1日起实施。中国2010年底开始在一些城市向商用飞机开放低空飞行。行业观察者称，新规是中国放松航空管制的最新举措。

Jefferies香港分析师刘伯永（音译）指出：“他们放松了全国的管制，不仅局限于试点城市，这是好事。但是通用航空市场仍处在起步阶段，很难说增长速度会怎么样。小飞机所需的机场数量不足。”

到2020年，中国通用航空飞机的数量料将从目前的1,200架升至10,000架。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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