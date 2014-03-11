银监会确定五家民营银行试点方案 阿里巴巴、腾讯等参与

人民日报周二援引尚福林的话称，试点采取共同发起人制度，每个试点银行至少有二个发起人，同时遵守单一股东股比规定，分别由参与设计试点方案的阿里巴巴、万向、腾讯(0700.HK)、百业源、均瑶、复星、商汇、华北、正泰、华峰等民营资本参与试点工作。

他表示，下一步银监会将依法对发起人资格进行审查，资格审查合格的，再正式提交筹建申请。待第一批试点取得经验，并总结评估后，再逐步推进。

民营银行试点方案筛选标准主要有五条：一是有自担剩余风险的制度安排。二是有办好银行的股东资质条件和抗风险能力。三是有股东接受监管的具体条款。四是有差异化的市场定位和特定战略。五是有合法可行的风险处置和恢复计划，即“生前遗嘱”。