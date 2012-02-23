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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 09:26 BJT

中国放宽社会资本医疗机构准入

据新华社周三晚间报道，中国国务院常务会议要求，放宽社会资本举办医疗机构的准入，对各类社会资本举办非营利性医疗机构给予优先支持。国务院总理温家宝主持召开此次国务院常务会议，研究部署"十二五"期间深化医药卫生体制改革工作。路透

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