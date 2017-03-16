民企CEO对公司前景有信心 但对黑客威胁准备不足--PwC

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月16日 - 据普华永道(PwC)周四的一份报告，一些全球最大民间企业的执行长(CEO)对公司前景抱持信心，并计划增聘员工，但在应对网路攻击方面准备不足。
这份题为“无畏，但准备不足？”(Undaunted, but underprepared?)的报告发现，86%的CEO对公司2017年营收前景有信心，比去年增5%。
这是五年来，民间企业CEO的信心首次超过公营企业CEO。
报告是根据对79个国家781家民间企业CEO所做调查，其中还发现，41%民间企业CEO并不担心网路威胁，仅68%关切科技变革的快速步伐。
PwC英国的全球企业家暨民间企业领袖部门主管Stephanie Hyde称，值得忧心的是，和公营企业比起来，民企CEO没那么关注科技和网路，因他们可用来投资于因应这些问题的资源较少。
“这可能让他们更易受到网路攻击的伤害，所以理论上，他们应该更关切这类威胁，而不是较不关切。”她说。
“我们认为，这或许是本报告中最令人担心的发现，尤其是有愈来愈多证据显示目前黑客(骇客)正把目标瞄准规模较小的民间企业，认为它们的防护没那么周密。”(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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