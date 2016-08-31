国新国际牵头组1,500亿基金支持央企国际化 中交建参与认购

路透上海8月31日 - 中国中央企业中国国新控股旗下国新国际投资公司拟牵头组建一只总规模为1,500亿元人民币的私募股权投资基金，支持央企国际化经营。中国交建(601800.SS)(1800.HK)子公司拟认购该基金，投资金额5亿元。

据中国交建周二晚公告称，国新国际拟联合部分央企和国内金融机构等共同发起国控基金，首期募集资金为500亿元，基金存续期为15年，包括10年投资期和5年退出期。

基金的普通合伙人为国新国际组织的基金管理公司，中国交建子公司中交投资基金管理（北京）有限公司为有限合伙人之一，认缴资金（每年实缴金额1-2亿元）由中国交建以股东借款的方式向中交基金提供。

该股权投资基金按商业化原则运作，将落实“一带一路”、国际产能与装备制造合作等国家战略，与市场化运营进行有机结合，重点投资领域包括高端制造国际并购、国际产能合作、重大国际工程承包及优势产业走出去。

目前，投资各方尚未就合伙企业的设立签署合伙协议，合伙企业尚未在工商行政管理部门登记设立。

中国国新控股、国家开发投资公司和诚通集团是国资委旗下三大国有资本运营公司。此前诚通集团曾透露，已设立诚通基金管理公司，未来将通过设立母、子基金的方式设立国有企业结构调整基金，总额为3,500亿元人民币，首期募资1,000亿元，中国诚通和其他央企出资占比60-75%，社会资本出资占比为25-40%。（完）