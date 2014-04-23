私募股权九鼎投资登陆新三板 非现金融资35.37亿元

路透北京4月23日 -中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)周三迎来首只私募股权投资机构--北京同创九鼎投资股份有限公司的挂牌，其不仅创下新三板成立以来融资规模之最，而且开辟了此类企业参与资本市场的新途径。

九鼎投资招股文件显示，拟以每股发行610元人民币的价格，通过非现金资产认购方式，向142名投资者融资35.37亿元。即由九鼎投资所管理的部分股权投资基金的部分出资人以其在基金中的合伙财产份额作为认购股票的支付方式。

“它的方式很特殊，开辟了这一类企业参与资本市场的另一种途径。”新三板新闻官林喆认为。

他并指出，九鼎投资将基金持有人的份额转换成对其公司的股权，为私募基金公司的兑付问题提供了一种新的金融工具和方式。

本次挂牌的主体九鼎投资系昆吾九鼎投资管理有限公司（昆吾九鼎）的母公司，昆吾九鼎为从事私募基金投资管理业务的金融机构。此次股票发行完成后九鼎投资总股本将达到1,829.8万股，总资产42.15亿元，净资产36.4亿元。股票代码为430719。

截至2013年10月31日，九鼎投资管理基金总规模为264亿元，并已在消费等八大行业完成项目投资209个，累计投资金额154.3亿元；目前在管项目185个，该等项目的投资金额142.6亿元，估值金额为251.0亿元。

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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