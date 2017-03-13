红杉与华人文化合组一只体育基金 聚焦体育产业升级红利

路透上海3月13日 - 知名私募股权投资基金红杉中国与华人文化控股集团联合发起的“健盛体育专项基金”周一宣布成立，其一期基金已募集完成。该基金将瞄准国内外优质体育项目，聚焦国内体育产业全面升级的红利。

据华人文化提供新闻稿，健盛基金日前已领投国内领先的搏击赛事运营商及视频内容提供商--万名扬传媒的A轮融资，与此同时，该基金亦完成了对中国知名电竞赛事运营商--英雄体育的投资。不过新闻稿未透露更多基金细节。

华人文化董事长黎瑞刚表示，“体育资产的培育与成长是典型的长线投资，需要专业能力和行业积累，我们十分期待与红杉中国联手打造体育基金，充分发挥双方的投资与运营优势，并通过与泛文化产业链接，整合国际资源，助力中国体育产业的发展。”

健盛体育专项基金设立后，将通过嫁接国际+国内产业资源，发挥“投资+运营”的核心优势，依托丰富的海内外项目、独特的本土能力和强大的投资运营团队，推动海外优质项目全球化布局，同时也将进一步加速引进顶级海外项目在中国市场的价值释放。未来该基金将在体育产业链的多个关键环节进行深度布局，发掘出更多行业领导者。

2014年，中国体育产业增加值逾4,200亿元人民币，但对当年国内生产总值（GDP）的贡献率仅0.6%，低于全球贡献率的2.1%及美国的2.9%，产业存在巨大发展空间。据2014年发布的国务院加快体育产业促进体育消费的意见预计，到2025年，中国体育产业总规模将超过5万亿元。

主要投资媒体娱乐产业的华人文化，近年来已在体育产业全面布局，覆盖赛事版权开发、内容生产、媒体运营、赛事及活动管理、赛场管理、运动员经纪、体育营销、数据服务等环节，例如投资英超劲旅曼城俱乐部母公司--城市足球集团、中超版权运营方体奥动力等。（完）