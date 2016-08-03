中国民营企业融资成本已明显下降 今年第一季度约6.7%--兴业

路透北京8月3日 - 中国兴业银行(601166.SS)报告指出，其利用贷款余额数据中的国有占比所推导的民间融资结果显示，2014年末以来民营企业的融资成本已出现明显下降，2016年第一季度大致为6.7%，与民营企业息税前的利润率之差也回升到了4.7%，大致相当于2012年第四季度时的水平。

兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委的研究报告并称，财政扩张推高非国有企业贷款利率溢价。2011年以来中国非国有企业贷款利率与国有企业贷款利率之差即溢价的平均值为3个百分点。如果当季公共财政支出同比增速的上升，则可能推高下一季度民营企业的贷款利率溢价。因此，在执行积极财政政策的背景下，需要特别关注所可能出现的“挤出效应”。

尽管今年上半年中国录得GDP同比增长6.7%，但民间投资和制造业投资增速持续下降，市场内生的投资增长动力疲弱，投资下行压力不容忽视；个别投资总量较大省份降幅扩大加剧，投资波动风险明显加大。

今年上半年，民间投资158,797亿元人民币，同比增长2.8%，增速比1-5月回落了1.1个百分点，比上年同期增速降低了8.6个百分点；占整体投资的比重为61.5%，比上年同期下降3.6个百分点，比2015年全年下降2.7个百分点。

稳经济必须先稳投资。中国不容忽视的投资下行压力显然让宏观调控的重要部门、素有“小国务院”之称的发改委深感焦虑，在明确提出要对投资降幅大的地区进一步强化督导的行政检查手段外，还要择机进一步实施降息、降准等，也让市场预期一系列的降成本举措会相继出台。（完）