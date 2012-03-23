引导民间资本可先开放微型银行市场准入--《人民日报》

路透北京3月23日电---中国民间资本进入金融领域步伐缓慢,人民日报海外版刊登文章称,引导民间资本合理发展,关键需要一套可行的开放路径,可以考虑首先向民间资本开放微型商业银行的市场准入.

文章引述民建中央调研部部长蔡玲称,发展民营银行,有助於打破国有资本对金融垄断,硬化商业银行预算约束的需要;可缓解中小企业和小微企业融资难;可引导民间借贷发展,并有助於优化银行体系结构.

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇认为,目前,民间资本办银行存在所谓的"玻璃门"和"弹簧门"的障碍,监管机构对於民间资本在投资比例、资产规模等多方面均设置了较高的门槛,而许多民间资本无法达到这一较高的要求,从而失去了转化为金融资本的机会.

"对於民间资本在金融机构中持股比例的限制使得民间资本虽然有机会投资,却无法掌握控制权,这在一定程度上挫伤了民间资本进入金融领域的积极性,堵塞了投资的畅通渠道."郭田勇称.

郭田勇认为,未来可在动态、审慎监管的前提下,按照从非存款类金融机构到存款类金融机构、从小型金融机构到大型金融机构路径,最大限度地放开民间资本准入.

对於存款类金融机构,可从村镇银行开始,允许民间资本发起设立.目前,各省市均已设立起不少由民间资本发起设立的小额贷款公司,可选择其中经营状况良好的部分,直接翻牌为村镇银行.

蔡玲亦建议,对於经营良好的小贷公司,条件成熟时允许其转型为民营银行,使之更公平地参与金融市场业务和接受有关部门的监管.

国务院日前已批转相关意见,2012年深化经济体制改革重点工作包括积极培育面向小型微型企业和"三农"(农业、农村、农民)的小型金融机构,修订《贷款通则》,合理引导民间融资等.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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