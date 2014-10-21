私募投资基金份额及PE投资项目股权可在报价系统转让

路透上海10月21日 - 中国私募投资基金的份额以及私募股权投资基金（PE）所投资的项目今后将可以在市场上流通起来。中证资本市场发展监测中心近日下发通知，允许私募投资基金在机构间私募产品报价与服务系统上募集和转让，允许PE投资的项目亦可在该报价系统进行股权转让。

私募投资基金主要投资于资本市场产品，例如股票、债券、期货和基金等；而私募股权投资基金主要是投资非上市公司股权，其退出渠道基本是投资项目的上市或被并购。上述新规定将让PE基金有了新的项目退出渠道，私募投资基金份额亦有了提前退出的途径。

通知指出，若在报价系统募集私募基金的，基金管理人应填写发行注册表，提交公司章程或合伙协议，并披露私募基金合同等相关材料。若要在报价系统转让私募投资基金份额，管理人可采用协商成交、点击成交形式。私募基金应向合格投资者募集和转让，单只私募基金的投资者人数累计不得超过法律法规的规定。

通知称，可在报价系统转让的私募股权投资基金项目，除了包括在证券基金业协会备案的传统PE基金所投资项目外，还包括证券公司股权类直投机构等其他股权投资机构的投资项目。

在报价系统转让项目股权，可以采用协商成交、点击成交、拍卖竞价、标购竞价等方式。项目股权成交后，交易双方可以通过报价系统在线签署转让协议，亦可在线下签署协议，但需将协议发送至报价系统。

中证资本市场监测中心由沪深证交所、上海期交所、中国证券登记结算公司和中国金融期货交易所共同出资成立，注册资本20亿元人民币。而报价系统是为机构投资者开展私募业务提供服务的场外柜台市场，目前其交易产品包括券商发行的理财产品、私募债、资产支持证券、衍生品等。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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