中国政府将允许民间投资者最高持有国企15%股权--报导

路透上海11月11日 -中国日报报导指出，中国当局将允许民间投资人最高买入国有企业15%股权，中国政府正采取行动，利用民间资金，以避免必须出手援救负债沉重的国企。

中国高层本周正在召开三中全会，制定未来10年经济蓝图，国务院国有资产监督管理委员会(国资委，SASAC)己表示，国企改革是重点领域。

据报导引述，国资委企业改革局局长白英姿指出，民间投资人可以成立私募股权集团，购买国企10-15%资产的直接权益，但报导没有提供进一步细节。

民间投资人目前已获准买进大型上市国企的股权，但国有机构通常保留控制权。

目前民间企业及国企可以成立合资事业，由民间持有15%以上股权。报导以国药控股为例，国药控股为复星集团与国有企业国药集团合资组成，由复星持股49%，但报导亦形容这是罕有的例外。

新华社6月时报导称，公用事业将开放民间投资。

上个月底，一家颇有影响的智库--国务院发展研究中心建议把结束国有企业在铁路、油气和电子行业的垄断作为改革的一项关键。

包括前总理温家宝在内的其他高级官员也呼吁，国有银行应加强竞争。

多数经济学家和分析师仍然怀疑，本周召开的共产党十八届三中全会能否出台实质性举措来取消国有企业的市场垄断特权，因保守派与改革派之间缺乏一致。

国有企业上一次进行重大改革和重组还是在1990年代，当时多数企业是亏损累累且官僚作风严重的巨无霸。而如今，国有企业的利润要高得多。

官方媒体新华社周一报导，财政部数据显示，国有企业2013年营收取得增长，第一季获利增长10.5%。

然而，国有企业虽然表现较好，但在很大程度上是因为这些企业能以较低的成本借贷，并可将债务无限期续展。(完)

(编译 蔡美珍/郑茵 审校 于春红)

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