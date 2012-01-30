温家宝称民间借贷是正规金融的补充

《人民日报》周一引述中国国务院总理温家宝的话撰文称，中国将进一步完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；另外民间借贷是正规金融的补充，有一定的积极作用；中国还要切实打破垄断，放宽准入,鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域。路透