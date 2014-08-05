进一步放开外资准入限制 允许个人开展境外投资--发改委

在利用外资方面，发改委称，要优化利用外资产业和区域结构，以开放促改革、促发展，加强市场信用体系建设，完善创新环境，切实保护投资者合法权益。

发改委在4月和5月分别发布了《境外投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》，进一步简化程序，下放核准职责，并对一般境外投资项目一律实行备案制。