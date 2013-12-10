前海股交中心创新私募债融资 强调市场自治--报载

路透上海12月10日 -中国证券报周二报导称，前海股权交易中心最新发布私募债业务规则，提出企业可自主发行、并对产品设计及参与机构进行模块化管理、投资人实行分类准入与产品适配等多项业内首创举措，强调将选择权交给市场，同时凸显企业个性化需求，使发债更为便捷简单。

这份名为《前海股权交易中心梧桐私募债业务规则(试行)》文件，对融资企业的公司性质、组织形式等不做严格限制，发行主体包括境内依法注册的公司、企业及其他商事主体。对融资者不设任何财务指标和发行限制条件，仅对发行方式的非公开性、资金用途的合法合规性等做原则性规定，将准入的选择权交还给市场。

《规则》指出，在投资方面，实行“买者自负”原则，将投资者分类准入与产品适配作为风险控制与业务创新的起点，从而与公开市场形成显着区别；股权中心将投资人分为6类:A类为金融机构，B类为金融机构发行的金融产品，C类为专业投资人，D类为成熟投资者，E类为内部人，F类为中心认定与特定产品匹配的其他合格投资者。通过分类，建立相应的准入标准，同时采用产品适配原则，从而更有效地控制风险，也有利于业务创新。

《规则》还规定，在私募债发行、转让及偿付过程中，由私募债参与主体相互评价，中心将根据前述评价累积信用记录。中心对私募债业务的后期管理将常态化，除《规则》对参与机构参与私募债管理做原则性规定外，中心将制定相关细则，以服务的形式去化解风险。

报导援引前海股权交易中心相关负责人表示，在“规则公开、市场自治;卖者有责，买者自负”的原则下，梧桐私募债对产品设计及参与机构进行模块化管理，将融资者的准入、产品要素的设计、聘请哪些参与机构等决策机制交给市场，参与方可以做灵活选择，就像玩乐高积木一样任意“拼装”。

此外，报导还指出，为了适应中小企业经营特征，该中心在中小企业私募债领域首次将非公开发行方式分成定向发行和募集发行，并且允许融资者一次备案，有效期内多次发行，从而简化备案程序，提高融资灵活性。

据悉，目前该中心挂牌企业2,678家，已有数十家挂牌企业签订了发行私募债的意向合同。该中心已形成并向市场推出“天地金信”四大系列、多款梧桐私募债产品。随着《规则》的正式发布，梧桐私募债业务将进入新的发展阶段。(完)

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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