美企指责中国军方实施黑客攻击 中国外交部作出回应

路透旧金山6月9日（记者 Joseph Menn） - 美国民间网络安全公司CrowdStrike周一指责中国军方实施黑客攻击，以帮助推进中国的卫星和航天项目。中国方面对此回应称，觉得其中一些用词和套路都似曾相识。

CrowdStrike指出，中国人民解放军61486部队从2007年起攻击西方政府机构和国防承包商的网络。

该公司还称，一个名叫Chen Ping的人注册的一些网站域名被用于入侵。此人的博客显示，他现年35岁，自称是一名士兵。路透向CrowdStrike提供的电子邮箱发电邮，Chen Ping没有回应置评请求。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上被问及此事时回应称：“我觉得其中一些用词和套路都似曾相识。”

华春莹称：“坦白地讲，我对美方这种贼喊捉贼的做法很不以为然。”

“众所周知，斯诺登案发生以后，大量披露和曝光的事实已经明白无误地表明，美国政府和其相关部门长期以来对包括中国在内的很多外国政要、个人和企业进行了大规模、有组织的网络窃密和监听监控活动，甚至达到了无孔不入、无所不用其极的地步。”

“美国不必把自己装扮成受害者，它自己就是‘黑客帝国’，这是地球人都知道的事实。”（完）

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