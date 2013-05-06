《热点透视》民营部门成为美国经济救星

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 李春喜
路透纽约5月3日 - 终于，民营行业似乎成为美国经济的救星。根据美国劳工统计局周五公布的数据，4月美国企业新增17.6万个非农就业岗位，第一季民营行业就业增长4%。政府上调工资税、紧缩预算和自动减支似乎都没有阻止就业增长，美国版撙节措施似乎在发挥效力。
4月的就业数据整体上非常强劲，除了新增的16.5万个岗位之外，2月和3月数据经修正后又增加11.4万个岗位，一扫3月就业报告中的颓势。多数行业的就业状况非常稳定，其中食品服务和酒店服务业表现出强劲增长。虽然4月建筑业就业减少，但在房地产行业给经济复苏带来此前一直缺乏的额外助力的情况下，建筑业过去六个月平均每月增加2.7万个岗位。
值得注意的是，尽管美国采取大规模撙节措施，经济仍然表现强劲。这些措施包括1月的财政悬崖协议以及3月自动生效的强制节支措施。根据财政部的月报，今年头三个月，美国联邦政府赤字为3,070亿美元，2012年第一季为4,570亿美元。不过，撙节措施非但没有引起失业激增，就业市场反而出现意外的强势。当然，美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的货币刺激措施也功不可没，尤其是在刺激建筑和房地产行业方面。
不过，长期失业的结构性问题仍然存在，未来还需加以解决。4月就业参与率为63.3%，触及1979年以来最低。不过，民营部门就业的全面强劲增长，是限制长期失业、吸引已经放弃求职的人士重新寻找工作的最佳途径。4月就业报告给人带来了情况可能开始这样发展的希望。(完)
(译文审校 程琳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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