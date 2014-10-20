重发-《分析》股市低迷打击IPO市场，私募基金伺机圈定目标

(重发以补上遗漏段落)

* 私募基金现金储备处于纪录高位

* IPO市场下滑，私募基金看到良机

* 私募基金公司目标圈定法国能源公司Spie

路透伦敦10月19日 - 在欧洲，股价大跌破灭了希望上市企业的希望。但股市的不景气却可能有利于私募股权公司。

今年年初时，私募基金的现金储备达到创纪录的1万亿(兆)美元，尽管投资者施加压力要求加以利用，但私募基金仍然没有太多机会进行投资。

因为强劲的首次公开发行(IPO)需求及现金充裕的公司将它们挤出竞争。

不过这种状况可能已经发生改变。股市下跌使IPO投资者推迟投资决定，全球增长放缓也使得企业更加谨慎。

“私募圈内的所有人都在关注未能进行IPO的企业，看是否能有参与机会，”一位私募方面的消息人士告诉路透。由于该事情的敏感性，消息人士要求匿名。

“我不太肯定现在是否还有人要上市，因为投资者已经嗅到了血腥味，”他暗指投资者可能趁机要求IPO给出低价。

奢侈鞋类品牌Jimmy Choo 周五首日挂牌后股价小涨，但在同一天英国金融机构Virgin Money 则宣布延迟高达20亿英镑的上市计划，这粉碎了人们对IPO市场可能会很快复苏的希望。

自9月19日触及高点后，欧洲绩优股指数FTSEuroFirst 300 已经跌去10%以上。股市资本市场上半年融资创纪录，各国企业尽享2007年以来最大的IPO盛宴融资近5,000亿美元，但目前风向已经转变。

IPO失败对私募基金并不总是好消息，尤其是若他们是要售股的这家上市企业的主人。此外，他们还面临着买家和其他投资者如主权财富基金等的竞争。

金融服务集团Old Mutual's 旗下财富管理分支周五以5.85亿英镑收购原计划IPO的投资管理公司Quilter Cheviot，低于稍早9月时的出价，当时股市资本市场形势大好。

在此之前，新加坡政府投资公司(GIC)在9月份自凯雷德(Carlyle's) 手中购入英国道路救援公司RAC，丹麦电信集团TDC 斥资22亿美元收购挪威有线电视运营商Get AS。

不过私募基金正期望迎来属于他们的时代。

据两名消息人士称，法国能源服务企业Spie上周取消上市决定，受到私募股权企业的关注。这宗上市案本来可能成为法国自金融危机前以来规模最大的一宗。

行业消息人士称，该公司可能不希望被一家收购公司买走，因为以Gauthier Louette为首的管理团队要寻找的是长期投资者。

最可能的情况是，阿布扎比投资局或新加坡政府投资公司(GIC)等主权财富基金以事先商量好的价格买下Spie的相当一部分股权，成为基石投资者，以便为重新IPO提供支持。

不过至少在明年之前该公司不会重新尝试上市，其他企业的IPO前景也比较黯淡，意味着私募股权基金仍会等待时机。

“所有银行都在说，IPO市场已死，”该消息人士称。

“我觉得近期的企业IPO，到Jimmy Choo这里将暂时画上句号。”(完) (编译 李春喜/孙茉莉/王丽鑫； 审校 王洋/郑茵)