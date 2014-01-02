《市场热谈》并购市场泡沫促使私募收购巨头转而寻求与美国企业合伙

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
卡洛驰称，将把黑石集团的2亿美元投资以及自有现金用于回购3.5亿美元普通股。
这两起交易宣布之后，Avago和卡洛驰的股价均上涨。
**投资者感觉矛盾**
关于这类投资是否能提高基金投资者的回报，目前尚未定论。以往，这类交易也曾使部分公司损失惨重。
比如，1990年代最大的收购公司之一Hicks, Muse, Tate, & Furst Inc，因在上市的电信公司股份上投入太大而未获回报，投资者对业绩非常失望，最终导致该公司倒闭。
目前而言，基金投资者仍然在配合。有人认为他们别无选择。
“有限合伙人感觉有些矛盾，因为他们看到私募公司的投资非最佳选择，而且不确定结果会如何，”私募顾问公司Probitas Partners LLC的执行董事Kelly DePonte称。“但另一方面他们希望支付管理费的那些资金是投出去了，而不是在手中闲置”(完)
(编译 郑茵/许娜/徐文焰/李春喜 审校 田建华)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。