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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 11:45 BJT

《市场热谈》并购市场泡沫促使私募收购巨头转而寻求与美国企业合伙

卡洛驰称，将把黑石集团的2亿美元投资以及自有现金用于回购3.5亿美元普通股。

这两起交易宣布之后，Avago和卡洛驰的股价均上涨。

**投资者感觉矛盾**

关于这类投资是否能提高基金投资者的回报，目前尚未定论。以往，这类交易也曾使部分公司损失惨重。

比如，1990年代最大的收购公司之一Hicks, Muse, Tate, & Furst Inc，因在上市的电信公司股份上投入太大而未获回报，投资者对业绩非常失望，最终导致该公司倒闭。

目前而言，基金投资者仍然在配合。有人认为他们别无选择。

“有限合伙人感觉有些矛盾，因为他们看到私募公司的投资非最佳选择，而且不确定结果会如何，”私募顾问公司Probitas Partners LLC的执行董事Kelly DePonte称。“但另一方面他们希望支付管理费的那些资金是投出去了，而不是在手中闲置”(完)

(编译 郑茵/许娜/徐文焰/李春喜 审校 田建华)

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