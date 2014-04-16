版本:
中国
时事要闻 | 2014年 4月 17日 星期四 07:24 BJT

亲俄分裂派冲击乌克兰东部内政部总部 国民警卫队鸣枪示警

路透基辅4月17日 -乌克兰内政部发表声明称，一群亲俄分离主义分子周三攻击内政部在东部城市马里乌波尔附近的总部时，乌克兰国民警卫队的士兵朝天鸣枪示警。

声明表示，一群携带武器的抗议者到达总部，要求国民警卫队支持他们反乌克兰新政府的斗争。

声明称，这群人拒绝解散并试图冲进总部，国民警卫队朝天鸣枪示警。

声明没有透露攻击中是否有人受伤。

亲俄分离主义分子已至少占领了乌克兰东部至少10座城市的大楼，乌克兰政府称这些攻击是由俄罗斯特工策划的。马里乌波尔市政府已经在分离主义分子的控制下。

俄罗斯表示，攻击是对新政府感到愤怒的乌克兰讲俄语公民的自发抗议活动。新政府在西部地区受到的支持较多。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐