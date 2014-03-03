版本:
中国
时事要闻 | 2014年 3月 4日 星期二 07:16 BJT

亲俄示威者占领乌东部顿涅茨克政府大楼一层--路透目击者

路透乌克兰顿涅茨克3月3日 - 支持俄罗斯的示威者周一占领了乌克兰东部城市顿涅茨克(DONETSK)地区政府大楼的一层。

在四层媒体中心的一名路透记者表示，示威者占领了一层，但由于电梯关闭且楼梯门封死，示威者不能进入更高的楼层。

这座11层的大楼已经悬挂俄罗斯国旗三天了，挥舞俄罗斯国旗的示威者在大楼外举行集会。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐