亲俄示威者占领乌东部顿涅茨克政府大楼一层--路透目击者

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透乌克兰顿涅茨克3月3日 - 支持俄罗斯的示威者周一占领了乌克兰东部城市顿涅茨克(DONETSK)地区政府大楼的一层。
在四层媒体中心的一名路透记者表示，示威者占领了一层，但由于电梯关闭且楼梯门封死，示威者不能进入更高的楼层。
这座11层的大楼已经悬挂俄罗斯国旗三天了，挥舞俄罗斯国旗的示威者在大楼外举行集会。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：