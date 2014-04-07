亲俄示威者在乌克兰顿涅茨克宣称成立独立共和国

法国极左翼候选人梅朗雄举行大型集会 法国大选进入冲刺阶段
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
路透乌克兰顿涅茨克4月7日 -一位路透目击者称，亲俄示威者占领了乌克兰东部城市顿涅茨克的政府办公楼，声称成立独立的顿涅茨克共和国。
这些亲俄示威者有大约100人，其中一位周日晚间入驻政府办公楼的首领要求不迟于5月11日就成立“顿涅茨克人民共和国”举行公投。
一位身份不明的男性称，示威者将要求俄罗斯在局势激化时派出“维和部队”。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。
路透北京4月14日 - 中国中央电视台(CCTV)报道，中国国际航空公司将从本周五晚间起暂停从北京至平壤的航班。 但CCTV没有说明停飞的原因。 这则发布在CCTV网站上的新闻未说明消息的来源；另外由于这是下班时间，不能立即联系到中国国航进行置评。 CCTV报道称，北京至平壤的最后一个航班是在本周五，返回北京的航班在周五晚间抵达。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)