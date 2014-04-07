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时事要闻 | 2014年 4月 8日 星期二 07:19 BJT

亲俄示威者在乌克兰顿涅茨克宣称成立独立共和国

路透乌克兰顿涅茨克4月7日 -一位路透目击者称，亲俄示威者占领了乌克兰东部城市顿涅茨克的政府办公楼，声称成立独立的顿涅茨克共和国。

这些亲俄示威者有大约100人，其中一位周日晚间入驻政府办公楼的首领要求不迟于5月11日就成立“顿涅茨克人民共和国”举行公投。

一位身份不明的男性称，示威者将要求俄罗斯在局势激化时派出“维和部队”。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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