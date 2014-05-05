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时事要闻 | 2014年 5月 6日 星期二 07:30 BJT

乌克兰一军用直升机被亲俄反政府分子击落--乌国防部

路透5月5日 -乌克兰国防部称，该国一架军用直升机周一在亲俄反叛分子控制的东部城镇斯拉维扬斯克附近被击落，但飞行员幸存。

这架米-24直升机遭到重机枪射击，坠入河中。国防部在一份声明中称，机组人员撤退到附近营地，但未具体说明其状况如何。

自今年年初乌克兰东部爆发冲突以来，亲俄的反政府一方还另外击落了至少三架直升机。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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