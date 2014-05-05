乌克兰一军用直升机被亲俄反政府分子击落--乌国防部

独家：特朗普称与朝鲜或有“重大”冲突 但将寻求外交途径解决（更新版）
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。
路透5月5日 -乌克兰国防部称，该国一架军用直升机周一在亲俄反叛分子控制的东部城镇斯拉维扬斯克附近被击落，但飞行员幸存。
这架米-24直升机遭到重机枪射击，坠入河中。国防部在一份声明中称，机组人员撤退到附近营地，但未具体说明其状况如何。
自今年年初乌克兰东部爆发冲突以来，亲俄的反政府一方还另外击落了至少三架直升机。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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