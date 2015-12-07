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中国财经 | 2015年 12月 7日 星期一 08:36 BJT

中信证券称公司执委会两委员失联 媒体称或涉配合调查

路透上海12月7日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周日晚间公告称，稍早有媒体提及公司执行委员会委员陈军、闫建霖或涉配合调查，目前公司暂时无法与这两位高层取得联系。

公告还指出，公司前期配合调查的员工中，已有一部分员工先后返回工作岗位。但公告未透露更多细节。

中信证券的八人执委会中，除上述两位高管，目前已有四人被采取刑事强制措施或被调查、协助调查，例如公司总经理程博明、董事总经理徐刚等，其余两人为已宣布退休的董事长王东明、负责国际业务的副董事长殷可。

中信证券上周五收报18.24元，过去一个月上涨5.13%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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