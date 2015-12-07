中信证券称公司执委会两委员失联 媒体称或涉配合调查

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透上海12月7日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周日晚间公告称，稍早有媒体提及公司执行委员会委员陈军、闫建霖或涉配合调查，目前公司暂时无法与这两位高层取得联系。
公告还指出，公司前期配合调查的员工中，已有一部分员工先后返回工作岗位。但公告未透露更多细节。
中信证券的八人执委会中，除上述两位高管，目前已有四人被采取刑事强制措施或被调查、协助调查，例如公司总经理程博明、董事总经理徐刚等，其余两人为已宣布退休的董事长王东明、负责国际业务的副董事长殷可。
中信证券上周五收报18.24元，过去一个月上涨5.13%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。