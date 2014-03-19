调查显示马航失联客机飞行员似并无自杀理由

路透吉隆坡3月18日(记者 Stuart Grudgings/Anshuman Daga) -一个是技术奇才，和蔼可亲的态度让他成为飞行学员最喜欢的人，另一个是活力无限、正打算结婚的年轻飞行员。

马航MH370航班的机长和副机长现在成为这场风波的中心人物。累积的间接证据暗示，至少他们中的一人或许与3月8日马航客机的失踪有关。

生活中的亲朋称他们爱交朋友、开朗、不极端，而且对家庭和社区都很有责任感。两人都不属于那种可能会实施自杀、劫机或恐怖主义的“不合群者”或极端分子。

国际媒体和马来西亚警方的调查都没能让MH370航班上53岁的机长扎哈里·艾哈迈德·沙阿(Zaharie AhmadShah)和27岁的副机长法利克·阿卜杜勒·哈米德(Fariq Abdul Hamid)的嫌疑加深。

两人都生活在吉隆坡莎阿南(ShahAlam)的富裕社区。莎阿南位于吉隆坡以西，因靠近国际机场而深受飞行员和空乘人士的欢迎。安全警卫人员周二阻止记者进入扎哈里的高级住所。在10分钟车程之外，法利克的公寓空空如也。

他们的亲朋说，他们的性格或过往经历中没有任何东西暗示，他们会有不法之举。

扎哈里的一个朋友PeterChong说：“我从没见过他发脾气，很难相信针对他的任何猜测。”他说扎哈里是一个非常自律且正直的人。

马航MH370已失踪11天，对此事的调查已集中在机上的两名飞行员身上，因航班故意驶入雷达盲区并偏离预定轨线。

专家表示，这个选择航班消失时间和地点的人似乎是经过周密计划作出的行动，且此人必须拥有很专业的航空知识。

英国民航安全组织“环球飞行升空”（Flightglobal Ascend）的航空安全专家PaulHayes表示：“此事引发了很多问题，尤其是你不得不作好相信飞行员参与其中的准备。”

“很难理解此次事件的动机。在很多认定飞行员自杀是事故动机的案例中，这些飞行员会在机会来临时马上行动。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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