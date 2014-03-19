调查显示马航失联客机飞行员似并无自杀理由

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透吉隆坡3月18日(记者 Stuart Grudgings/Anshuman Daga) -一个是技术奇才，和蔼可亲的态度让他成为飞行学员最喜欢的人，另一个是活力无限、正打算结婚的年轻飞行员。
马航MH370航班的机长和副机长现在成为这场风波的中心人物。累积的间接证据暗示，至少他们中的一人或许与3月8日马航客机的失踪有关。
生活中的亲朋称他们爱交朋友、开朗、不极端，而且对家庭和社区都很有责任感。两人都不属于那种可能会实施自杀、劫机或恐怖主义的“不合群者”或极端分子。
国际媒体和马来西亚警方的调查都没能让MH370航班上53岁的机长扎哈里·艾哈迈德·沙阿(Zaharie AhmadShah)和27岁的副机长法利克·阿卜杜勒·哈米德(Fariq Abdul Hamid)的嫌疑加深。
两人都生活在吉隆坡莎阿南(ShahAlam)的富裕社区。莎阿南位于吉隆坡以西，因靠近国际机场而深受飞行员和空乘人士的欢迎。安全警卫人员周二阻止记者进入扎哈里的高级住所。在10分钟车程之外，法利克的公寓空空如也。
他们的亲朋说，他们的性格或过往经历中没有任何东西暗示，他们会有不法之举。
扎哈里的一个朋友PeterChong说：“我从没见过他发脾气，很难相信针对他的任何猜测。”他说扎哈里是一个非常自律且正直的人。
马航MH370已失踪11天，对此事的调查已集中在机上的两名飞行员身上，因航班故意驶入雷达盲区并偏离预定轨线。
专家表示，这个选择航班消失时间和地点的人似乎是经过周密计划作出的行动，且此人必须拥有很专业的航空知识。
英国民航安全组织“环球飞行升空”（Flightglobal Ascend）的航空安全专家PaulHayes表示：“此事引发了很多问题，尤其是你不得不作好相信飞行员参与其中的准备。”
“很难理解此次事件的动机。在很多认定飞行员自杀是事故动机的案例中，这些飞行员会在机会来临时马上行动。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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