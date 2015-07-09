企业并购：科蒂以125亿美元收购宝洁美妆业务，为近年来业内最大并购

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
科蒂表示，是次交易将节省5.5亿美元，但将承担宝洁美容品业务的29亿美元债务。
但与路透6月8日发出关于科蒂已对宝洁资产提出收购报价的报导前的价位相比，科蒂股价仍上涨了大约17%。
这次出售是宝洁减少品牌数量，专注于成长较快品牌计划的一部分。宝洁是全球第一大日用品生产商，去年曾表示，可能在未来两年出售约半数成长缓慢的品牌。
出售的这43个品牌2013/14财年营收总计59亿美元，占宝洁总营收的7%；经调整后的收益为11.5亿美元。
得到宝洁的护发品牌威娜(Wella)和伊卡璐(Clairol)，科蒂将进入全新的业务，该项业务的市场份额排名第二。
宝洁预计该交易将在2016年下半年完成。交易有待监管部门批准。
宝洁股东将拥有合并后业务52%的股权，而科蒂的现有股东将获得48%的股权。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/张涛)
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