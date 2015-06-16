企业并购：科蒂收购宝洁美容品业务的交易将在几周内敲定--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
消息人士称，科蒂与汉高 竞购宝洁的护发业务，周末赢得竞标，并表示这宗复杂交易的细节可能至少需要两周时间来敲定。
消息人士称，富豪Reimann家族的投资公司JAB Holdings将持有合并后企业约三分之一的股份，拥有47-48%左右的投票权。JAB持有科蒂75%的股份。
宝洁、科蒂和JAB拒绝置评。
**股价大涨**
科蒂在美国股市收高19.3%，今年以来上涨约50%。宝洁股价涨1.3%。
富国银行(Wells Fargo)分析师Chris Ferrara称，该交易将给科蒂带来改变，估计将使其营收从44亿美元增至近110亿美元。 (编译 郑茵/王丽鑫；审校 张涛)
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