企业并购：科蒂收购宝洁美容品业务的交易将在几周内敲定--消息

消息人士称，科蒂与汉高 竞购宝洁的护发业务，周末赢得竞标，并表示这宗复杂交易的细节可能至少需要两周时间来敲定。

消息人士称，富豪Reimann家族的投资公司JAB Holdings将持有合并后企业约三分之一的股份，拥有47-48%左右的投票权。JAB持有科蒂75%的股份。

宝洁、科蒂和JAB拒绝置评。

**股价大涨**

科蒂在美国股市收高19.3%，今年以来上涨约50%。宝洁股价涨1.3%。

富国银行(Wells Fargo)分析师Chris Ferrara称，该交易将给科蒂带来改变，估计将使其营收从44亿美元增至近110亿美元。 (编译 郑茵/王丽鑫；审校 张涛)