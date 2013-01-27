《美股业绩焦点》宝洁强劲季度财报显示策略有效,执行长压力减轻

"当公司表现好的时候,来自Ackman方面的压力显然就可能有所减弱,"Capital Advisors的Smith说,并补充说虽然他不清楚Ackman的打算,但如今Ackman在宝洁的投资价值肯定比当初他入股的时候高出许多.

**获利提升**

在Ackman入股之前,宝洁就已经在进行规模100亿美元的重组和其他调整.公司到12月裁撤5,500个非制造业职位,接近达成其6月底前裁员5,700人的目标.

宝洁财务总监Jon Moeller说,公司的美国市场销量1月继续增长.与此同时,宝洁预计接下来几个月能提高在欧洲的市占率.

截至12月的第二财季,宝洁获利40.6亿美元,合每股盈余(EPS)为1.39美元,高于上年同期的16.9亿美元和0.57美元.

不计重组和并购等特殊项目,宝洁EPS为1.22美元.这个结果高于公司自身预期的1.07-1.13美元,也高于汤森路透I/B/E/S预计的1.11美元.

净营收增加2%至221.8亿美元,优于分析师预估的219.1亿美元.

宝洁预计,2013财年核心业务EPS料介于3.97-4.07美元,高于先前预计的3.80-4美元.分析师的预估处于新区间底端.

公司预计今年自体营收增长3-4%,较先前预估区间增长2-4%收窄.

宝洁还称,目前计划回购50-60亿美元股票,此前预计回购40-60亿美元.

对于当前财季,宝洁预计核心业务EPS为0.91-0.97美元,营收则料成长3-4%.分析师对EPS的平均预估为0.95美元.

宝洁股价收扬4%,报73.25美元,创2008年9月以来最高收位.(完)