《美股业绩焦点》宝洁强劲季度财报显示策略有效,执行长压力减轻

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
"当公司表现好的时候,来自Ackman方面的压力显然就可能有所减弱,"Capital Advisors的Smith说,并补充说虽然他不清楚Ackman的打算,但如今Ackman在宝洁的投资价值肯定比当初他入股的时候高出许多.
**获利提升**
在Ackman入股之前,宝洁就已经在进行规模100亿美元的重组和其他调整.公司到12月裁撤5,500个非制造业职位,接近达成其6月底前裁员5,700人的目标.
宝洁财务总监Jon Moeller说,公司的美国市场销量1月继续增长.与此同时,宝洁预计接下来几个月能提高在欧洲的市占率.
截至12月的第二财季,宝洁获利40.6亿美元,合每股盈余(EPS)为1.39美元,高于上年同期的16.9亿美元和0.57美元.
不计重组和并购等特殊项目,宝洁EPS为1.22美元.这个结果高于公司自身预期的1.07-1.13美元,也高于汤森路透I/B/E/S预计的1.11美元.
净营收增加2%至221.8亿美元,优于分析师预估的219.1亿美元.
宝洁预计,2013财年核心业务EPS料介于3.97-4.07美元,高于先前预计的3.80-4美元.分析师的预估处于新区间底端.
公司预计今年自体营收增长3-4%,较先前预估区间增长2-4%收窄.
宝洁还称,目前计划回购50-60亿美元股票,此前预计回购40-60亿美元.
对于当前财季,宝洁预计核心业务EPS为0.91-0.97美元,营收则料成长3-4%.分析师对EPS的平均预估为0.95美元.
宝洁股价收扬4%,报73.25美元,创2008年9月以来最高收位.(完)
(编译/审校 王丽鑫/艾茂林)
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