周二起汽、柴油价分别调降180元和230元/吨 实现11连降

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透北京1月12日 - 中国国家发改委周一发布通知，自周二（13日）起，汽、柴油供应价格每吨分别降低180元人民币和230元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6,595元和5,640元。这也是中国去年下半年以来连续第11次调降成品油价。
不过，受成品油消费税提高影响，此次汽、柴油价格每吨分别少降215元和150元。
发改委新闻稿称，供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为6,995元和6,040元。其中，供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行。
中国财政部周一宣布，继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦是中国连续第三个月提高成品油消费税。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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